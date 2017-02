TvBoy, el artista urbano que hace santas a Carmena y Colau

Hay un hombre que ha santificado a Manuela Carmena y a Ada Colau, que las ha elevado a los altares y les ha colocado una capa y un cinto mágico de superheroínas paganas. Un día Madrid y Barcelona amanecieron plasmadas en las paredes de sus ciudades, con el gesto amable e intrépido a la conquista del mundo. TvBoy deja claro que él no es grafitero, sino artista urbano, porque, aunque trabaja sobre los muros, no lo hace con sprays ni pinturas, sino que elabora la obra "en casa o en el estudio, en papel fino, con pintura acrílica, con calma" y luego "la recorto de manera que se vea el contexto, que cale la pared, para que se integre en la calle de manera armónica".

Dice que esta técnica es "la única forma de hacer algo bonito": plasmarlo directamente en la pared es más tenso, sobre todo porque hay que huir de la policía. Él va tranquilamente, lo hace de día. "Cuando me han multado, siempre he pagado, no me oculto. No quiero que se vea como que hago algo ilegal, porque soy un artista que vende cuadros que empiezan a ser caros y quiero dar la cara", relata. Antes curtió las calles en Milán, y, en 2006, cuando se mudó a Barcelona, "aún se podían pintar libremente grafitis, había muchos sitios en los que estaba permitido, pero ahora se ha llevado a un punto de control en el que no es nada fácil".

Puede sofisticarse o puede urbanizarse. También ha expuesto en galerías de EEUU, Dinamarca y Suiza, y algunas de sus obras se venden por más de 5.000 euros, pero "necesito que mi arte sea lo más democrático posible y que lo pueda ver cualquier persona, no sólo los que se puedan permitir un cuadro caro: para mí actuar en la calle es como hacer una donación, una acción social".

¿Por qué Carmena y Colau y por qué súperheroínas? "Porque son perfiles rompedores. Ada Colau me gusta por su dedicación a todo el tema de los desahuciados y porque siempre contribuye con los más desfavorecidos. Y Carmena porque ha ayudado también mucho a las personas sintecho, apoya los comedores sociales y, con todo, ha recortado el gasto de Madrid", explica el artista.

Santas paganas

"Para mí son potenciales perfiles de santas, aunque no sean religiosas, porque se dedican a la gente más humilde, más pobre". Eso sí: TvBoy es consciente de que sus obras duran dos telediarios en los murales porque son alcaldesas queridas y detestadas a partes iguales. "La primera de WonderAda la puse al lado del Ayuntamiento y el mismo día la quitaron, así que volví a poner una Santa Ada. La volvieron a quitar otra vez y allí fue cuando se me ocurrió ampliar la serie y viajar a Madrid para dedicarle también dibujos a Carmena".

TvBoy ha recibido muchos insultos por estos trabajos, especialmente vía redes sociales. "Especialmente insultos a ellas, claro. Por ejemplo '¿superheroína? Sí, heroína es lo que se mete...', y cosas peores, pero forma parte de la gracia. Es significativo que lo hagan porque quiere decir que lo han visto. La polémica nunca es estéril. Una obra de arte que no te dice nada no es tan importante como una que te genera odio o amor".

Más tarde ha descubierto que el problema es el sitio. "La cosa es irse a un lugar un poco más abandonado, o uno en el que el propietario no se queje", reflexiona. "Si está muy céntrico... a Santa Carmena, por ejemplo, le pintaron un dólar en la cara, pero yo siento que forma parte del juego. Es una obra plasmada sin permiso, así que es normal que alguien la modifique y responda de alguna forma".

Puigdemont es Potter

¿Con qué más se atreve TvBoy? Hasta con temas frágiles, como la independencia de Cataluña. "He hecho un Puigdemont-Harry Potter", sonríe. "Sale con una varita mágica, persiguiendo la quimera del referéndum... me gusta la ironía, me gusta incluir el punto serio y el divertido". Ahora anda rumiando un Pujol con aires de Yoda, de La Guerra de las Galaxias. "Y en vez de ponerle la Fuerza, le pondré la Fuerza del 3%", explica. "Así se puede plantear desde diferentes puntos de vista, porque quien esté a favor de este personaje lo verá como un homenaje y quien no, como una tomadura de pelo, y ambos puntos de vista son correctos. En el arte nunca hay una óptica única".

¿Y qué hay de la política nacional? Nuestro presidente del gobierno, por ejemplo. "A Rajoy le dibujé una vez como a un ninja, porque, con el tema de las elecciones, un día me dio la sensación de que los colores de cada partido se parecían a los de las Tortugas Ninja. El azul, el morado, el rojo, el naranja... y Rajoy era como la tortuga Leonardo, con la espada". A los demás, ni se los plantea, también porque "hay personas a las que no me gusta retratar por no darles más protagonismo, porque están muy vistos".

TvBoy se mete también con figuras sociales o culturales, como Frida Kahlo, Messi, David Bowie o Prince. "Cuando murieron ellos dos jugué a dibujarlos medio ángeles, medio demonios, porque ambos fueron unas personas muy controvertidas que ofrecían ese punto de ambigüedad". Tiene una lente amplia, internacional. Le interesa el arte "que habla del momento en el que vivimos, por eso me gusta tratar a personas contemporáneas", sobre todo "para que en el futuro quede algo de todo esto": "Yo estoy seguro de que Banksy se estudiará en los libros de historia. Nuestros hijos lo estudiarán", guiña.