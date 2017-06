El juicio contra Chaves y Griñán por el caso ERE comenzará el 13 de diciembre

El juicio contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la pieza política de los ERE empezará el 13 diciembre, según han acordado hoy los abogados, la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal que presidirá la vista oral.A pesar de ello no será hasta el año que viene cuando declaren los expresidentes. Las declaraciones de los acusados comenzarán el 9 de enero de 2018 tras haber acabado con las cuestiones previas.En esta pieza de los ERE están acusados, además de Chaves y Griñán, otros veinte ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis exconsejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.En la pieza política de los ERE se investiga el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre los años 2000 y 2011 para ayudas a empresas, que supuso un desembolso discrecional y arbitrario de 855 millones de euros, según el juez que dictó el auto de procesamiento contra los ex altos cargos, Álvaro Martín.