Podemos baraja presentar a un candidato que no sea Iglesias para evitar quemarse

Unidos Podemos baraja que el candidato alternativo a Mariano Rajoy en su moción de censura no sea Pablo Iglesias. Este viernes, el día después del anuncio que ha cambiado el panorama de la política española, Xavi Domènech e Irene Montero apuntaban en esa dirección. El líder de Podemos se ahorraría un fuerte desgaste político en caso de que finalmente no se presentase para ser el nuevo presidente del Gobierno en sustitución de Rajoy.

Desde el momento en que Podemos y sus socios -En Comú, En Marea e IU- anunciaron su moción de censura contra Rajoy, tanto el propio Iglesias como el resto de portavoces han querido orillar por el momento el debate sobre quién será el aspirante. "Ahora no toca hablar de caras", decía el líder del partido morado. "No toca ahora hablar del candidato", arguyen sus compañeros de viaje.

Un rumor que gana enteros

La opción de que Iglesias no sea el elegido como alternativa a Rajoy se ha rumoreado como una forma de evitar que el líder de Podemos salga "quemado" por el más que previsible fracaso de su moción de censura. Por ahora, las fuentes de Podemos consultadas por este diario no aclaran si Iglesias dará el paso o no. Aunque a priori resultaría obvio que él encabezase la moción, en las últimas horas el rumor ha pasado a categoría de posibilidad.

No hemos planteado el candidato. El nombre del candidato debe surgir de un acuerdo conjunto. Puede que no sea diputado

Lo verbalizaba, sin ir más lejos, el propio Domènech este viernes en una entrevista. "No hemos planteado el candidato. El nombre del candidato debe surgir de un acuerdo conjunto. Puede que no sea diputado", señalaba el coordinador general de los comunes en declaraciones a Rac1 recogidas por Efe. Al decir del portavoz de En Comú, "podría ser cualquier persona que emergiera de una mayoría". O sea, todo es posible por ahora.

En una línea similar, Irene Montero decía en los micrófonos de Onda Cero que "no hay ningún candidato a priori, eso se puede hablar en las reuniones que vayamos manteniendo".

Ventajas y riesgos para Iglesias

Más allá de las declaraciones, el debate abierto en Podemos es entre si una moción de censura fallida servirá o no como catapulta a los intereses de Iglesias. Por un lado, parece que su discurso como aspirante en el Congreso -sin duda con muchos dardos contra el PSOE- podría servir para erosionar a los socialistas y, sobre todo, para seguir polarizando entre Podemos y PP como las dos únicas posibilidades de gobierno en España.

No en vano, en buena medida Podemos ha puesto en marcha esta moción para que el PSOE y Ciudadanos "se retraten" al no votar contra Rajoy. Con un discurso como candidato, Iglesias aparecería ante los españoles como líder de la oposición y debilitaría al PSOE por su postura.

Por otro lado, el riesgo del debate para Podemos está en que Iglesias salga trasquilado de un debate en que, amén de la postura del PP, tendría en contra al PSOE, a Ciudadanos y a otros grupos. La visualización de esa soledad y la pelea contra todas las formaciones podrían quemar las posibilidades de Iglesias para el futuro. Y, por ello, una opción es elegir como aspirante a presidente del Gobierno a un representante de la sociedad civil. Algo que, además, serviría para reclamar más apoyos y desterrar la idea de que Iglesias pone en marcha esta iniciativa por ambición.

Portazo de Jueces para la Democracia

Este viernes, entretanto, Podemos celebraba las primeras reuniones con diferentes organizaciones sindicales. Diferentes portavoces del partido morado se veían con los representantes de Comisiones Obreras, UGT, CGT y Gestha. Con quienes no hubo encuentro fue con los miembros de Jueces para la Democracia, pese a que Iglesias había anunciado la reunión el díaanterior y pese a que el líder de Podemos y Montero tenían previsto acudir a la misma.

La asociación progresista de jueces emitía un comunicado en que matizaba que "desde la neutralidad e independencia propia de una asociación judicial anunciamos que no acudiremos a ningún encuentro con partidos políticos cuyo objeto sea la preparación de una moción de censura contra el gobierno".