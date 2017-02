Díaz prevé anunciar en marzo su candidatura a dirigir el PSOE

Susana Díaz tiene decidido que se presentará a las primarias para liderar el PSOE y, a día de hoy, tiene decidido anunciarlo en un gran acto en Andalucía antes del Comité Federal que convocará oficialmente el congreso socialista.

Contrariamente a lo que se sugiere en algunos ámbitos, más periodísticos que socialistas, nada ha cambiado en la determinación de la presidenta de Andalucía de dar un paso al frente y medirse en las urnas a los demás aspirantes, según fuentes cercanas a la líder de los socialistas andaluces. Incluso al contrario: Díaz considera que no ha perdido uno solo de sus apoyos a pesar de que ya hay dos aspirantes en la pista, Pedro Sánchez y Patxi López, que más que restarle espacio a ella podrían competir, divididos, por un mismo espectro.

Por otra parte, la propia indefinición pública de Díaz ha hecho que algunos dirigentes que la apoyan no lo hayan manifestado aún mientras ella trabaja incansablemente, en viajes por España y, sobre todo, a golpe de teléfono y red de colaboradores, para lograr una cascada de adhesiones en cuanto haga su anuncio.

Después del 28-F

Según uno de sus colaboradores, Díaz tiene previsto reivindicar el 28 de febrero, Día de Andalucía, su gestión al frente del Gobierno regional en una fecha que servirá como epílogo a meses (sino años) de indirectas sobre su propio futuro. Después, Díaz protagonizará un gran acto con militantes, también en Andalucía, para anunciar que da el paso. La previsión actual de la presidenta es anunciarlo "a principios de marzo", según las mismas fuentes, aunque éstas recuerdan que, como en el pasado, la coyuntura podría obligarla a rechazar algunos días su anuncio.

Hasta ahora, la posición oficial de Díaz y los dirigentes del PSOE andaluz repite que ella no ha tomado la decisión aún, que no lo anunciará hasta que el congreso del PSOE quede formalmente convocado (ahora tiene una fecha orientativa que no concreta el día de las primarias previas) y que su condición de aspirante al timón de Ferraz es perfectamente compatible con su puesto como presidenta de la Junta de Andalucía. Y, sobre todo, que hay tiempo de sobra para anunciarlo, ya que como pronto, la recogida de avales no comenzaría hasta bien entrado abril.

La incógnita de la Junta

Son estos dos últimos aspectos, los del margen disponible y el futuro institucional de la Junta de Andalucía, los que han hecho que Díaz se haya concentrado en las gestiones privadas y la indefinición pública. Pero los días van pasando y si, como dice a su equipo de colaboradores en Sevilla, Díaz mantiene su cargo en la Junta, anunciarlo antes o después del Comité Federal que convoque el congreso no es un elemento decisivo. De ahí que Díaz pretenda sorprender unas semanas antes de ese Comité Federal que pondrá en marcha el proceso. Esa cita se prevé para el 1 de abril o, como muy tarde, el 8. La decisión depende fundamentalmente de la Gestora, con la que Díaz tiene sintonía.

Esta semana, Díaz ha logrado un poco de paz en la gestión de la Junta, contestada en la calle por manifestaciones contra las decisiones de su Ejecutivo en relación a los hospitales de Granada. Además, Ciudadanos está dispuesto a aceptar que Díaz compatibilice la presidencia de la Junta con la carrera e hipotética victoria en las primarias, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, en una entrevista con este diario.