Echenique: "No puede haber un Podemos con Iglesias como líder y con el proyecto de Errejón"

A solo unos días de Vistalegre 2, Pablo Echenique repasa con EL ESPAÑOL el difícil momento por el que pasa Podemos. El secretario de Organización del partido de los círculos, uno de los principales pablistas, afirma que "todos hemos cometido errores" en este tiempo de tensiones internas, critica abiertamente los planteamientos estratégicos de la lista que lidera Íñigo Errejón y apela a la unidad de todos tras la Asamblea Ciudadana del próximo fin de semana.

¿Por qué cree usted que los inscritos en Podemos deben votar a la candidatura de "Podemos para todas" que lidera Pablo Iglesias?

El principal motivo es por el equipo. Los documentos y los proyectos son importantes, pero da más confianza saber quiénes lo van a llevar a cabo. Nuestra coralidad es enorme, porque hay desde un jornalero como Diego Cañamero hasta un general del Ejército del Aire, desde una poeta a una espartana de Coca-Cola. Hay multitud de orígenes y con un equipo así, el aval está garantizado.

¿Qué le parece el hecho innegable de que se esté hablando tanto de personas y tan poco de ideas o de propuestas políticas?

Por un lado, es normal que se hable de las personas porque al fin y al cabo son ellas las que van a tomar las decisiones en el día a día. Esa lógica tiene sentido. Por otro lado, es verdad que a veces oculta el debate de ideas. Pero ese debate de ideas va aflorando a medida que pasan los días. Por ejemplo, ya hablamos de cómo hay diferentes visiones respecto a la alianza electoral con Izquierda Unida.

Hay quienes creemos que la unidad en el espacio del cambio es estratégica y que no puede juzgarse por el corto plazo de los resultados electorales porque tiene que ver con construir un bloque histórico de oposición a la oligarquía. Otros compañeros piensan que hay que juzgar territorio por territorio las alianzas en función no de quiénes son los compañeros y qué tenemos en común, sino en términos de rentabilidad electoral. Diferencias de fondo como esta están empezando a emerger.

¿Están los representantes de Podemos, en general, a la altura de las circunstancias en esta campaña electoral?

Yo creo que todos hemos cometido errores. Eso es evidente y es normal. En nuestro consejo ciudadano autonómico tenemos un consejero que le quita hierro a los errores y siempre me dice que no hagamos dramas. Podríamos haberlo hecho mejor, es cierto. Pero si alguien hubiera vaticinado hace tres años que íbamos a tener 5 millones de votos, así como el número de diputados que tenemos en los parlamentos autonómicos o en el Congreso, se hubieran reído de ese pobre hombre en la cara. Hemos cometido errores pero son más los aciertos.

¿Entiende, por tanto, la decisión de Carolina Bescansa y Nacho Álvarez de no concurrir en lista alguna?

Me habría encantado que Nacho y Carolina estuvieran en el equipo de "Podemos para todas", pero también respeto mucho su posición. Creo que son dos personas muy importantes en Podemos por sus capacidades. Han demostrado en numerosas ocasiones que piensan en el buen futuro del proyecto colectivo y que además lo hacen porque les preocupa el futuro de su país. Espero que sigamos trabajando juntos.

Íñigo tiene todo el derecho del mundo a presentar un proyecto diferente (...) Me ha extrañado que su campaña haya arrancado pidiéndole al votante de Podemos que vote algo que es imposible. Al votante hay que explicarle con rigor cuál es el efecto de su voto

El cartel de Errejón

¿Cree que Íñigo Errejón está siendo leal con Pablo Iglesias?

La posición de Íñigo no la plantearía en términos de deslealtad o lealtad. Tiene todo el derecho del mundo a presentar un proyecto diferente. Respeto su opción. Lo que discrepo es en la estrategia elegida. Creo que suena raro, que no se entiende muy bien, lo que plantea. Decirle al votante que se elija a un secretario general pero con un proyecto con el que no está de acuerdo y con un equipo distinto al que él quiere tener suena a táctica y suena raro. No es verdad que pueda haber un Podemos después del 12 de febrero con Pablo como líder y con un proyecto y un equipo que no son los suyos. Me ha extrañado que la campaña de Íñigo haya arrancado pidiéndole al votante de Podemos que vote algo que es imposible. Al votante hay que explicarle con rigor cuál es el efecto de su voto.

Más en concreto, Errejón presentó un cartel en que aparece junto a Iglesias. Y usted le acusó de "mentir". ¿Puede explicar a qué se refería?

Lo del cartel es algo estético que me pareció raro. Yo por lo menos le hubiera preguntado a Pablo antes. Pero lo que de verdad no se entiende es que se diga a la gente que se vote algo que no va a pasar. Pablo ya ha explicado que para que haya coherencia entre el proyecto y el liderazgo, él, sin ningún tipo de drama, no sería secretario general con un resultado como el que plantea la candidatura de Íñigo. Es algo que no puede pasar. Como veía que nadie lo explicaba, me sentí obligado a hacerlo. Como digo, es importantísimo que la gente conozca el efecto de su voto. Si "Recuperar la ilusión" o la lista de Anticapitalistas logran la mayoría, serán los que tengan que liderar Podemos en el futuro. Creo que tiene toda la lógica del mundo y que lo entiende todo el mundo.

Lo del cartel es algo estético que me pareció raro. Yo por lo menos le hubiera preguntado a Pablo antes

Eso que dice Iglesias de que dimitirá si no ganan sus documentos, ¿es una estrategia para convertir la Asamblea Ciudadana en un plebiscito?

No es una estrategia, es lo lógico, es lo que yo haría y es lo que haría cualquiera en su lugar. Si no, pensaríamos que la gente es de cartón y que no tiene ideas y no va con equipos y no tiene planes. Como si solo fuera una cara que queda bien en los debates y puede implementar ideas con las que no está de acuerdo y con equipos que no son los suyos. Tiene muy poco sentido ese planteamiento. La manera sensata de enmarcar y entender esto es pensar qué haría uno en esa situación: aferrarse a la secretaría general con otras listas con más votos o dar un paso atrás discretamente para que lideren los compañeros con ideas mayoritarias en la organización. Hemos visto lo que pasa cuando los órganos van en contra de las ideas del secretario general. Lo hemos visto en el PSOE hace poco. Cuando hay sintonía entre el liderazgo y el proyecto, va todo mejor.

"Recuperar la ilusión" lleva en sus propuestas una cláusula para que los líderes autonómicos, como es su caso, no puedan formar parte del Consejo de Coordinación (la ejecutiva). ¿Qué le parece?

Yo creo que es contradictorio con un afán descentralizador. Es una medida centralista. Los secretarios generales autonómicos son gente que han sido votados. Aportan la visión de los que no vivimos en la capital del reino. Una visión que ha faltado en Podemos en los últimos años y que es fundamental aportar. En lo personal, estoy de acuerdo con criterios de incompatibilidad de cargos. Me parece bien la idea básica de que las personas no acumulen cargos, pero esta medida en concreto es centralista y sitúa diferentes derechos en diferentes consejeros del consejo ciudadano.

EL ENTORNO

Dice Errejón que hay "parte del nuevo entorno de Pablo" que no quiere que él siga en su puesto. ¿Se siente usted miembro de ese "nuevo entorno de Pablo"?

Yo he sido tantas cosas ya que no sé qué sentirme. (Risas) He sido líder de los ejércitos críticos en Vistalegre 1, he sido anticapitalista -de lo que se ríen mis amigos anticapitalistas-, he sido de todo... No me sorprende que se me etiquete como entorno de alguien. Habiéndome enfrentado dos veces a Pablo, como mucho soy entorno de mí mismo y si estoy en esta candidatura es porque me la creo, porque creo que tenemos el mejor equipo. Y creo que también tenemos la mejor síntesis de ideas. El documento de Pablo se hizo cogiendo ideas de todo el mundo y hemos transaccionado con más de 25 documentos. Planteamos una reforma real de la "maquinaria de guerra electoral".

Habiéndome enfrentado dos veces a Pablo, como mucho soy entorno de mí mismo y si estoy en esta candidatura es porque me la creo, porque creo que tenemos el mejor equipo. Y creo que también tenemos la mejor síntesis de ideas

Una cosa que me ha sorprendido mucho de los documentos organizativos de otras candidaturas es que se parecen mucho a los documentos que se aprobaron en Vistalegre 1; sin embargo, en el nuestro en la parte municipal y de los círculos incluimos una reforma tan radical que si compara con los dos de Vistalegre 1, apenas encuentra similitudes.

Siguiendo con ese entorno. ¿Qué sintió usted al leer el artículo de Luis Alegre, que incluía fuertes ataques a Irene Montero, Rafa Mayoral y Juanma del Olmo? Pablo Iglesias ha hablado de "lástima" e Irene Montero de "barbaridades"...

Creo que no tengo que entrar en el detalle de artículos en que se hace algo que no se debe hacer: señalar públicamente a compañeros que se están dejando la piel para que tengamos una organización mejor y un país mejor. Para mí el primer paso de construir un Podemos unido después de Vistalegre es que nos cuidemos aunque no estemos de acuerdo. Y creo que este artículo, y queriendo mucho a Luis, es lo contrario.

Mi experiencia personal con Irene, con Rafa y con Juanma es la misma que con Luis: son compañeros enormemente valiosos y se dejan la piel día a día trabajando en esto

Aunque sea por contraste, ¿cómo define su trabajo con estas personas que él menciona?

El problema es que se descalifica a alguien, que es lo que nunca se debe hacer con compañeros. Mi experiencia personal con Irene, con Rafa y con Juanma es la misma que con Luis: son compañeros enormemente valiosos y se dejan la piel día a día trabajando en esto. No me gusta ver esas cosas y hay que recordad que estas personas tienen padres y madres que también leen los periódicos.

En Podemos siempre se ha hablado de no pedir a nadie el carné. Sin embargo, en las últimas horas se habla mucho de las personas que están en Podemos "desde el principio" y los que han llegado después. ¿Hay categorías según la antigüedad?

Creo que categorizar a las personas así es un error. Yo estoy en Podemos desde el primer día y no tengo más importancia que nadie. Al revés, porque si el objetivo es llegar a los tan mencionados "los que faltan" tenemos que ser una organización con las puertas abiertas. No encuentro grandes diferencias entre las candidaturas en este sentido.

¿En Podemos se ha roto algo en lo personal más que en lo político?

Tenemos que dejar lo personal fuera de esto. Pero somos humanos. Antes de ayer casi me pongo a llorar al escuchar a la espartana de Coca-Cola. Estoy orgulloso de que seamos humanos y tengamos empatía con los que lo están pasando mal. Pero poner eso por delante del trabajo que tenemos que hacer es un error. Yo me llevo bien con todo el mundo. Pero si me tuviera que llevar mal con un compañero pero tiene ideas políticas valiosas, lo dejaría en un segundo plano. Uno de nuestros errores es hablar demasiado de si nos tomamos cañas juntos o no, porque es una información que le importa poco a los que lo están pasando mal.

Uno de nuestros errores es hablar demasiado de si nos tomamos cañas juntos o no

EL DÍA DESPUÉS

Se está hablando mucho de la competición de Vistalegre. Pero tan importante o más es el día después. Si ustedes ganan, ¿habrá purga en Podemos?

por supuesto que si ganamos nosotros habrá el máximo esfuerzo de integración. Soy secretario general de Aragón y mi candidatura tuvo el apoyo mayoritario, y ahora mismo personas de la otra candidatura ocupan puestos muy relevantes en la organización aragonesa. Todos nos tenemos que poner a remar a favor del mismo barco. Es lo que hice yo cuando en Vistalegre 1 "Sumando Podemos" no fue la opción mayoritaria.

Esto va de cambiar la sociedad, no de que a una parte de Podemos o a otra le vaya mejor. Tenemos la obligación de remar juntos

¿No ve muy complicado restañar las heridas tras semejante choque?

No me parece más complicado que en Vistalegre 1 por varios motivos. Entonces, el equipo de Pablo no hizo la reunión que ha hecho esta vez para buscar la unidad y tampoco incluyó medidas de otros documentos y no habló de integración... De hecho, no hubo integración después de las elecciones internas. El sistema electoral que había entonces solo podía acabar en un consejo Ciudadano monocolor. El que hay ahora va a llevar a un Consejo Ciudadano plural. Tenemos la obligación de que lo haya. Esto va de cambiar la sociedad, no de que a una parte de Podemos o a otra le vaya mejor. Tenemos la obligación de remar juntos.