Díaz dice adiós a ser candidata única en las primarias, que se perfilan para mayo

Si algún día lo quiso de verdad, ese día ha pasado. En el PSOE ha comenzado la cuenta atrás para el próximo congreso del partido antes incluso de que se haya decidido la fecha y hora para su celebración. El presidente de la Gestora que dirige el partido, Javier Fernández, consulta estos días a los líderes regionales para proponer una fecha aproximada el próximo sábado, cuando se reunirá el Comité Federal, máximo órgano entre congresos.

Sin embargo, algunas cosas comienzan a estar claras. La primera es que habrá confrontación en las primarias por la participación de varios candidatos. Lo auguró desde el principio Fernández, pero después varios líderes del nuevo PSOE (aunque a la vez fuesen referentes con larga trayectoria) comenzaron a abogar por la considerada como "candidatura de unidad". La fuerza orgánica de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, era tal que otra candidatura, especialmente si se trataba de la de Pedro Sánchez, podría desembocar en un choque de trenes perjudicial para el partido.

De los primeros en pedir una sola candidatura fue Ramón Jáuregui, nuevo portavoz en la Eurocámara, en una entrevista en EL ESPAÑOL. También lo reclamó después el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Hasta lo sugirió Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y a la vez de la Gestora y además una persona del núcleo duro de Díaz. Sería "el escenario más favorable", dijo en una entrevista antes de Navidad. Un "amplísimo consenso de cara a la dirección del partido" "daría mucha fuerza al proyecto", dijo.

"Va a haber varios"

Este lunes, el número dos del partido en Andalucía, Juan Cornejo, expresó ampliamente su convencimiento de que ese anhelo, que permitiría a Díaz ganar sin oponente, no tiene visos de prosperar. "Mi opinión personal es que va a haber varios candidatos", aseguró.

Según él, la unidad no se determina por que sólo haya un candidato, algo que deslizaban los que defendían esa posibilidad. "Ser plurales" con varios aspirantes es compatible con dejar las trincheras una vez acabe la batalla. Fuentes del PSOE andaluz aseguran que, en el caso de Cornejo, se trata de la posición que ha defendido siempre y que no hay cambio. Sin embargo, a seis días del Comité Federal, contrasta enormemente con lo defendido por muchos afines de Díaz, que en los últimos días ya no expresan ese argumento con rotundidad.

Los movimientos de Sánchez, e incluso los del diputado vasco Patxi López, llevan a pensar al entorno de Díaz que, sea como sea, se articulará una candidatura contraria a la suya, aún no anunciada pero en la que trabaja su equipo.

Primarias en mayo y el resto, en junio

Por otra parte, las fechas del congreso comienzan a aclararse. Según fuentes socialistas, salvo sorpresa, la Gestora propondrá que el congreso concluya en junio, por lo que las primarias podrían celebrarse en mayo.

El cónclave interno tendrá dos importantes hitos. El primero será el de las primarias para elegir líder, en el caso de que haya más de un candidato. Votarán todos los militantes. La segunda es la de la votación de la Ejecutiva, los miembros del Comité Federal y otras instancias, así como los documentos clave del proyecto. Esa fase podría tardar días o semanas tras las primarias, para dar tiempo al nuevo secretario general a componer y pactar su equipo, por lo que mayo se perfila como fecha para la disputa por el liderazgo.