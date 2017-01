Patxi López emerge como rival de Sánchez y supera a Díaz como favorito a liderar el PSOE

La carrera por el liderazgo del PSOE ya no es cosa de dos. Así lo ve el electorado socialista, que sitúa al diputado por Vizcaya, exlehendakari y expresidente de la cámara baja como segundo favorito para hacerse con la secretaría general del PSOE, por detrás de Pedro Sánchez pero muy por delante de la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz.

Según el macrosondeo EL ESPAÑOL-SocioMétrica, un 36,6% de los votantes socialistas prefieren a Pedro Sánchez como próximo secretario general. El ex secretario general dimitió el 1 de octubre tras perder la votación sobre un congreso exprés al que ligaba un hipotético Gobierno alternativo. Después dejó su acta como diputado para no votar "no" y desobedecer al Comité Federal o abstenerse en contra de su conciencia. Desde entonces es el favorito para liderar el PSOE, como muestran otros sondeos publicados por este y otros medios de comunicación.

Lo que por primera vez se aprecia con claridad en el sondeo de Sociométrica es la notable consideración que el electorado socialista tiene de López. Con un 28,9% se sitúa a menos de ocho puntos de Sánchez y muy por delante de Díaz, que sólo convence al 18,4%. La preferencia por otros candidatos que sectores del PSOE o medios de comunicación han puesto sobre la mesa, como Javier Fernández, son residuales entre el electorado socialista.

Las conclusiones del sondeo, hecho con 800 entrevistas a finales de diciembre, muestran que la que a menudo se llama "tercera vía" o la vía del "ni Su[sana] ni Sá[nchez]" es, en realidad, la segunda en un momento en el que el diputado vasco comienza a moverse para sondear apoyos de cara a una candidatura incipiente y mucho más tímida que la de los otros dos contendientes, que en las últimas semanas han dado pasos mucho más decididos.

El censo del próximo congreso del PSOE, cuya fecha se perfilará en el Comité Federal del próximo sábado, no lo componen el conjunto de los votantes socialistas sino solamente sus militantes. Sin embargo, cuando se pregunta a los votantes de todas las formaciones, que son a quien tendría que seducir el próximo líder del PSOE si quiere llegar a La Moncloa, las posiciones se invierten.

Díaz, la preferida, pero entre votantes del PP

Díaz es, para el conjunto del electorado, la más deseada. A un 23,5% de los españoles les gustaría verla a la cabeza del PSOE, por encima de Sánchez (18,7%) y López (14,9%). El dato se explica por la alta popularidad entre los votantes del PP. Mientras que Díaz es la preferida para llevar el timón socialista por un 36,8% de los votantes conservadores, la suma de Sánchez y López no llega al 21%, algo similar a lo que ocurre si se pregunta a los que votaron por Ciudadanos.

Los votantes de Unidos Podemos tampoco quieren a Díaz, que cosecha sólo un 4% en términos de preferencia. Sánchez (32,8%) y López (29,5%) se disputan el corazón del electorado morado.

Se espera que en las próximas semanas, una vez esté perfilada la fecha del congreso del PSOE, los aspirantes comiencen a dar pasos más firmes hacia la presentación de candidaturas formales.

En cualquier caso, los datos del sondeo dibujan una acusada debilidad de Díaz, favorita por su gran apoyo entre dirigentes y referentes internos, y un amplio espacio si se combinan los datos de preferencia de López y Sánchez, dos candidatos que a menudo son situados en un contexto similar: oposición contundente a Rajoy (los dos defendieron el "no es no", aunque López acabó absteniéndose) y una concepción más flexible y descentralizada del Estado. Si uno decidiese no presentarse, el otro podría aspirar a reunir gran parte de ese caudal político de cara a una candidatura que hiciese frente a Díaz.

FICHA TÉCNICA

Se han realizado 800 entrevistas del 22 al 29 de diciembre de 2016. El método de la encuesta ha sido mixto: 400 entrevistas telefónicas (realizadas por Gandia Integra) y 400 online (efectuadas por Netquest).

El universo de la encuesta ha sido la población residente en España, incluida en el CER provincial. Su estratificación se ha estructurado a partir de las siguientes variables: provincia, sexo, edad y situación laboral.

El error muestral para el conjunto de datos es de +/- 3%; para el porcentaje de escaños, el error es de +/- 5%. La gestión de los datos se ha elaborado con los software SPSS y Barbwin.