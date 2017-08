Rajoy irá al Congreso por Gürtel en un formato a su medida gracias al PNV

Fueron semanas de silencio hasta que llegó la sorpresa. El PNV asestó este miércoles un duro golpe a Mariano Rajoy. Al menos, por lo que parece. En un breve comunicado, los nacionalistas vascos anunciaron su voto a favor de que el presidente del Gobierno comparezca en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar sus responsabilidades políticas en la trama Gürtel. "Un asunto de la dimensión del llamado 'caso Gürtel' demanda la mayor información y claridad posibles" y la comparecencia es "un acto de legítimo control institucional", indica la nota remitida a los medios.

La comparecencia había sido reclamada por el PSOE y por Podemos tras la declaración de Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional el 26 de julio al considerar que, independientemente del ámbito judicial, el presidente del Gobierno y del PP tiene políticamente mucho que aclarar. El PNV es clave para la propuesta salga adelante en la Diputación Permanente de la cámara baja, ya que el voto de su portavoz, Aitor Esteban, es el decanta la balanza y otorga a la petición la mayoría absoluta necesaria.

El sorprendente giro del PNV

En el PSOE y en Podemos no salían este miércoles de su asombro. Consultados por este periódico en los días previos, ambos daban por hecho que el PNV acudiría al rescate de Rajoy. No en vano, entre el presidente del Gobierno y los nacionalistas hay sintonía. Han pactado los Presupuestos del Estado y a cambio negocian importantes transferencias y mejoras del autogobierno vasco. A finales de julio, Rajoy y el lehendakari, Íñigo Urkullu, se reunieron en secreto. No era la primera vez que lo hacían así. La decisión del PNV pilló con el pie cambiado incluso a algunos dirigentes del PP, que contaban con que no apoyaría la propuesta de la izquierda, informa Ana I. Gracia.

¿Ha sufrido el PNV un ataque repentino de exigencia democrática a Rajoy? A la pregunta no respondieron los portavoces nacionalistas, desaparecidos este miércoles pese a las peticiones de este y otros medios, siempre remitidos al escueto comunicado oficial. El análisis que se hace en las filas socialistas es que las razones del PNV pueden ser, en realidad, las de Rajoy. Fundamentalmente son dos.

1. Intentar escapar a un interrogatorio más duro

Rajoy asume que tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados, ya que de no ser en el pleno, hay una mayoría para forzarlo en la Comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del PP, donde Ciudadanos siempre ha exigido que comparezca el presidente.

Ciudadanos no era partidario de que Rajoy compareciese en el pleno, pero sí de que lo hiciera en esa comisión creada ad hoc que contribuyó a crear el pasado agosto, cuando condicionó a esa y otras medidas sentarse a la mesa a negociar la investidura del líder del PP.

En ese sentido, Rajoy podría tratar de justificar que su presencia dos veces en la cámara para hablar de lo mismo es redundante. Fuentes de la dirección de Ciudadanos consultadas por EL ESPAÑOL advirtieron de que el presidente no puede hacerse muchas ilusiones. "Está claro que en la decisión del PNV hay algo raro, pero nuestra posición no ha variado ni un ápice. Donde tiene que comparecer es en la comisión que investiga la financiación ilegal. En limpieza democrática no nos gana nadie ya que fuimos nosotros los que se la pusimos como condición antes de sentarnos a la mesa a hablar de la investidura", explica una voz autorizada del partido de Rivera. Ciudadanos es, por la aritmética de la comisión, clave para decidir si Rajoy acude a ese foro, donde las preguntas se responden de una en una y donde por ley está obligado a decir la verdad.

En su comunicado, el PNV, que fuerza a Rajoy a acudir al pleno, ya da por hecho que eso excluye que vuelva a la comisión. Su comparecenciea "podría haber sido llevada a cabo en la comisión de investigación creada al efecto" pero los nacionalistas vascos se han adelantado.

Vaya una o dos veces, Rajoy cuenta con la ventaja de que la segunda podría sonar ya a viejo, a un asunto dirimido que no causaría un gran impacto en la opinión pública. El PP podría hasta argumentar que la oposición pierde el tiempo ensañándose con algo que, en realidad, se juzga en los tribunales, donde él no está involucrado en calidad de investigado.

2. Un formato cómodo bajo el luto por Barcelona

El pleno extraordinario del Congreso que este jueves acordará la comisión se celebrará, el martes o el miércoles que viene, aún en mes estival y con muchos españoles apurando sus vacaciones. Será e un formato en el que Rajoy sabe desenvolverse bien.

A diferencia de la comisión de investigación, Rajoy no responderá a preguntas concretas de un interrogatorio sino a intervenciones globales de cada portavoz. No sería de extrañar que llevase su discurso (e incluso alguna respuesta), escrito de la Moncloa, como en otros debates de formato similar. En ese sentido, la comparecencia podría ser una réplica de la moción de censura, de la que según no pocos Rajoy salió sin más que algún rasguño y tras polarizar con Podemos, un ring en el que el presidente se siente cómodo y hasta se crece.

Desde las filas de la oposición se recuerda además que la comparecencia se producirá aún bajo el shock de los atentados de Barcelona y Cambrils, tan solo tres o cuatro días después de la masiva manifestación de este sábado y de una cumbre de los jefes de Gobierno de Francia, Alemania, Italia y España, el lunes en París. En esa cita, en vísperas del debate, ineludiblemente ocupará espacio la lucha antiterrorista.

"Los españoles no quieren ver cómo nos peleamos por asuntos de hace años mientras está tan presente el dolor y nos piden unidad. Rajoy no ha podido pasar eso por alto y seguramente lo aprovechará en su favor para criticar que le pidamos explicaciones", auguran fuentes socialistas. En otras palabras: a Rajoy podría serle más fácil evitar un gran debate público sobre la corrupción en el PP porque los ciudadanos están en otra cosa.

Podemos pide que Rajoy lo aclare todo

Según Ione Belarra, coportavoz de Podemos la declaración de Rajoy en pleno está más que justificada y en absoluto excluye una segunda en la comisión de investigación específica. La declaración ante la Audiencia Nacional "fue una clara muestra" de "la decadencia y la parte más enferma y corrupta del Estado", según explica a este periódico. "No podemos olvidar que es el máximo responsable del partido más corrupto de toda Europa", según ella.

Podemos valora "positivamente" que el PNV apoye su propuesta, pero le pide a los nacionalistas vascos que contribuyan a echar al PP de las instituciones y rechace los Presupuestos. "Es fundamental que Mariano Rajoy rinda cuentas ante el pleno, pero no debería esquivar ninguno de los mecanismos de control democráticos disponibles", según ella. "Por ello mantendremos nuestra propuesta de que comparezca en la Comisión de Investigación de la presunta financiación irregular del Partido Popular", avanza.