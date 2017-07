'No, no y no': el testimonio de Rajoy en seis negativas y doce frases lapidarias

La estrategia que ha utilizado Mariano Rajoy ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha sido negarlo todo: él no cobró sobresueldos ni tuvo constancia de que se destinara dinero opaco a financiar el partido. Su papel, según ha mantenido ante el tribunal, era exclusivamente político y no tenía ningún conocimiento de las finanzas del Partido Popular.

En las dos horas que el presidente del Gobierno ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, ha negado rotundamente en seis ocasiones cualquier movimiento irregular y ha dejado doce célebres frases que EL ESPAÑOL le reproduce a continuación.

Las negativas ante la Audiencia

Los papeles de Bárcenas "son absolutamente falsos".

Rajoy tampoco asume haber cobrado sobresueldos. "Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas tenían un complemento que declaraban a Hacienda".

El presidente insiste en que "jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido". Basa su declaración en que su único cometido en el PP ha sido exclusivamente político.

El líder del PP recurre al socorrido 'no me consta' cuando se le pregunta cómo se pagó la remodelación de la sede. "Desconozco cómo se pagaron las obras de Génova porque yo no llevaba el asunto económico".

Tampoco reconoce que en el partido se moviera dinero negro. "Jamás oí hablar de financiación irregular".

Rajoy se enteró de que Bárcenas tenía cuentas en Suiza cuando "lo vi en los medios de comunicación, como todo el mundo. No tenía ni la más remota idea". También negó que avalara la licitud de la cuenta suiza. "En absoluto, en absoluto, ¿cómo iba a hacerlo?".

Frases lapidarias

"No sé si se ha confundido de testigo, letrado".

Rajoy responde sobre los llamados 'papeles de Bárcenas'. "Cuando conocí aquellos papeles vi que todo lo que se refería a mí era falso. Pregunté a un sinfín de dirigentes, y lo que se refería a ellos también era falso".

Sobre la polémica reunión que el extesorero mantuvo en el despacho del presidente con su mujer, Rosalía Iglesias, y el vicesecretario general Javier Arenas, el líder del PP la recuerda perfectamente. "Bárcenas quería una reunión para despedirse. Llevaba 30 años trabajando en la casa, me pareció razonable".

Al presidente del PP y su equipo de dirección les pareció "razonable dejar una sala de Génova y un coche del partido a Bárcenas mientras iniciaba su nueva vida".

Sobre la carta que 'El Bigotes' le envió reclamándole más financiación para el partido en Galicia, donde era vicesecretario, Rajoy defiende que el cerebro de la trama Gürtel le tuteara. "Podría enseñar decenas de cartas de personas que me tratan de tú".

El jefe del Ejecutivo recuerda con nitidez la remodelación de la sede nacional del partido. "Sé que había obras en Génova porque en esa época iba todos los días y veía a los operarios".

Rajoy se desvinculó una y otra vez de que sus funciones dentro del partido tuvieran algo que ver con la financiación de cualquier acto. "Hay una separación nítida y clara entre la parte política y la parte económica".

Otra frase célebre en la que se desvincula de saber a quién pagaba el partido qué: "¿Alguien en sus cabales puede pensar que yo sé quien organiza un acto?".

El abogado Mariano Benítez de Lugo le preguntó por el viaje que realizó con su familia en 2004. "¿Recuerda si fue su partido quién se lo pagó?". "Hasta donde yo sé, sí", responde. "Esa es una respuesta un poco gallega", señaló el abogado. "Bueno, es la que es y es valida", apunta el tribunal, mientras Rajoy asegura que "tiene que ser gallega, porque no puede ser riojana".

Preguntado por uno de los mensajes enviados a Bárcenas dice: "Hacemos lo que podemos significa hacemos lo que podemos. Podría haber utilizado otra fase cualquiera. No tiene significado ninguno".

"No siempre se acierta en la vida", dice sobre el SMS que envió a Bárcenas de "Luis, sé fuerte".

Mariano Rajoy hizo de Mariano Rajoy: "Oiga, yo lo siento mucho pero las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fueran".