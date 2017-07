Sánchez apoyará a Rajoy si da una "solución política" al independentismo

Pedro Sánchez no tiene intención de dejar de apoyar al Gobierno en defensa de la Constitución y la legalidad frente al desafío independentista y el referéndum planteado por la Generalitat y el parlament de Cataluña el 1 de octubre.

Tras verse con Felipe VI, el líder de la oposición ha comparecido ante los medios para reconocer que Cataluña le ha ocupado buena parte de las casi dos horas de reunión con el jefe del Estado, que está "preocupado" por el independentismo, según ha revelado.

Sánchez ha pedido a Mariano Rajoy que lidere una "solución política" frente al independentismo ante la insuficiencia de la legalidad y ha recordado que hace tres años, cuando fue elegido líder del PSOE, ya se lo planteó sin éxito al jefe del Ejecutivo.

"El PSOE va a estar siempre del lado de la legalidad y de la Constitución", pero "¿dónde está la salida política, la solución política? ¿O es que dentro de dos años nos vamos a encontrar con un mismo debate?", se ha preguntado. Sánchez ha pedido a Rajoy que "no se quede en la legalidad" y plantee esa "solución política", aunque no la ha desgranado. "Si da ese paso, contará con el apoyo del PSOE", ha prometido.

Sánchez sigue defendiendo la reforma de la Constitución que en 2013 plantearon los socialistas como respuesta a los retos territoriales y sociales de España. Al rey le ha planteado la "necesidad de proponer al conjunto de la sociedad española un proyecto de renovación nacional".

De lo que no han hablado es de la república, uno de los asuntos que obligó a paralizar el reciente congreso socialista por una enmienda que reclamaba un compromiso mayor del partido. Según el líder del PSOE, con el jefe del Estado no ha tratado ese asunto. "La cuestión sobre la república en todos los congresos del PSOE se suscita. El PSOE tiene un alma republicana y no vamos a renunciar a ella", ha dicho.

Sobre su reunión con Rajoy, prevista para este jueves, Sánchez ha avanzado que le planteará varios asuntos: Cataluña, la revisión del pacto antiyihadista, la ley de Seguridad Nacional y el cambio climático como oportunidad para la Unión Europea de cara a la cumbre del G-20 que tendrá lugar esta misma semana.

No renuncia a una moción de censura

Sánchez también ha aprovechado para referirse a su ronda de contactos con otros partidos. El líder de la oposición asegura compartir con Ciudadanos las prioridades referentes a la regeneración democrática, con Podemos las políticas sociales y el rescate de los jóvenes, y con Izquierda Unida nuevos derechos, como el de la eutanasia.

"No renunciamos a ganar al PP en las urnas", pero "tampoco renunciamos a una moción de censura", ha dicho Sánchez, manteniendo el suspense que Pablo Iglesias le pide que disipe. Según él, no hay que empezar "la casa por el tejado" sino "construir las bases" de una alternativa sólida.

Además, Sánchez ha confirmado que no impondrá a su socio electoral Pedro Quevedo el voto en contra del techo de gasto, anunciado por el PSOE. Quevedo, diputado de Nueva Canarias, se presentó a las elecciones en coalición con los socialistas, pero ha respaldado los presupuestos del Gobierno y podría hacer lo propio con el techo de gasto, que se debate y vota la semana que viene. Podemos le exige que presione a Quevedo, pero Sánchez no tiene intención de hacerlo ya que se trata de una formación política distinta a la suya.