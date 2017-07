En Podemos lo dan por hecho: Manuela Carmena repetirá como candidata en 2019

Todos los esfuerzos para convencer a Manuela Carmena. En Podemos creen que es posible que la actual alcaldesa de Madrid cambie de opinión y se presente como candidata en las elecciones municipales de 2019. De hecho, fuentes del partido morado consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que este objetivo está más cerca que nunca y apuntan como una señal inequívoca que la regidora de la capital de España ya no es tan taxativa cuando niega la posibilidad de concurrir a la reelección.

La última vez que Carmena se refirió a 2019 fue el pasado 23 de junio, poco después de aterrizar en Madrid tras su viaje a Canadá. Entre risas, dejando caer que no se presentará como candidata en los próximos comicios, dijo: "Nunca he sido oposición y creo que nunca lo seré". No lo dijo con tono soberbio, sino pragmático: no será oposición porque no se presentará.

Cambio de postura

No obstante, dos dirigentes municipales de Podemos consultados por este periódico aseguran que la postura de Carmena ha cambiado cuando habla a micrófono cerrado. "Dice que a día de hoy no, pero ¿y mañana? Eso es muy relativo. La puerta está abierta, le convenceremos, es cuestión de tiempo", relata uno de estos dos cargos. Otras de las familias que conforman el Ayuntamiento también utilizan el "es más que posible" en conversación con este diario.

En el conjunto de fuerzas progresistas que componen Ahora Madrid todos han tenido discrepancias, incluso algunas muy graves, pero unos y otros, sin distinciones ni fisuras, están de acuerdo en algo: Carmena es la mejor candidata posible para mantener la alcaldía de Madrid. Esta opinión es especialmente significativa entre los dirigentes de Podemos. Tanto quienes comandan el partido de los círculos en la capital como el propio Pablo Iglesias y su núcleo más cercano quieren que Carmena repita en los próximos comicios.

"No me voy a pronunciar"

Durante los dos años de legislatura en curso, la alcaldesa de Madrid ha dicho por activa, pasiva y perifrástica que no va a presentarse en las siguientes elecciones. Sin embargo, fuentes de Podemos creen que hay muchas opciones de convencerla e incluso algunos ya lo dan por hecho. Cuestión distinta sería que, en caso de volver a lograr la alcaldía, agotase la siguiente legislatura. Pero esa es harina de otro costal que en Podemos prefieren amasar más adelante.

Que la situación ha cambiado lo demuestran sus reticencias desde hace semanas a hablar sobre su continuidad. Este mismo domingo, en una entrevista en ABC, Carmena afirma que no responderá a preguntas sobre cuáles son sus intenciones: "No me voy a pronunciar en absoluto sobre mi futuro".

El tándem perfecto

Se ha venido hablando de otros candidatos, como el exJemad Julio Rodríguez o Luis Cueto, lugarteniente principal de Carmena. Pero en Podemos nunca han escondido que la primera opción es convencer a la alcaldesa. "La verdadera operación es hacer que ella vuelva a presentarse", arguyen.

¿Qué ha cambiado para que, como aseguran, Carmena esté más cerca de aceptar el envite? Es un misterio, pero las fuentes consultadas mencionan que uno de los argumentos de peso es precisamente la enorme dificultad para encontrar un candidato de consenso que contente a todas las corrientes de Ahora Madrid.

Desde Podemos aseguran, además, que Carmena formaría un tándem perfecto frente al PP junto a Íñigo Errejón, que tiene todas las papeletas para ser el candidato de Podemos y sus socios en las elecciones autonómicas de 2019 tras el armisticio que firmó con Pablo Iglesias después del convulso Vistalegre II. Uno joven y otra más mayor. Una independiente y otro de Podemos. Ambos transversales pero con un discurso sólido contra la corrupción lacerante del PP madrileño.