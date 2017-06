Puigdemont rechaza acudir al Congreso para no someter a votación su propuesta de referéndum

Carles Puigdemont no acudirá finalmente al Congreso a explicar el referéndum independentista que se celebrará el próximo uno de octubre. El presidente de la Generalitat sólo estaba dispuesto a acudir a la Cámara Baja a comentar la consulta pero sin someterla a votación. "Yo no pedí cuál era el trámite para presentar un proyecto de ley, porque no hay ningún proyecto de ley que presentar. Yo solicité ir a explicar", dijo este viernes en relación a la carta que ha recibido de la presidenta del Congreso Ana Pastor.

Puigdemont ha replicado este viernes a Pastor que su comparecencia ante la Cámara Baja para explicar sus planes sobre el referéndum depende de la voluntad de la Mesa.

El pasado 16 de junio, el presidente de la Generalitat envió una carta a Pastor en la que solicitaba celebrar un debate en el Congreso, sin votación, sobre el referéndum que quiere convocar el Govern para el 1 de octubre.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha respondido por carta a Puigdemont, recordándole que el "cauce" para que pueda comparecer para explicar el referéndum solo puede ser la presentación de una proposición de ley en la Cámara baja o bien acudiendo al Senado.

En una visita a Gavà (Barcelona), Puigdemont ha "lamentado" la "negativa" de Pastor a su petición de comparecencia ante el Congreso y ha querido puntualizar: "No hay nada explícito en el reglamento del Congreso que lo prohíba".

"Falta de interés"

A su juicio, lo que hay es "falta de interés", porque "un acuerdo de la Mesa sería suficiente para habilitar cualquier fórmula" para que el presidente catalán pudiese "exponer, debatir y escuchar los argumentos del resto de grupos parlamentarios sobre lo que está pasando realmente en Cataluña y lo que nos proponemos hacer".

En respuesta a Pastor, ha recalcado que ni él ni el Parlament plantean una proposición de ley: "Cataluña ya ha presentado muchas propuestas en el Congreso y todas han sido rechazadas".

"Ya no nos queda nada más que ir a explicarnos", ha dicho, aunque "parece que no nos quieren escuchar".

Según Puigdemont, cuando ponen tantas trabas para hacer una cosa tan sencilla como ir a explicarnos y que el Parlamento de Cataluña permite, es que realmente no tienen demasiado interés".