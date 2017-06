Podemos homenajea a las víctimas del franquismo antes del 40º aniversario de las primeras elecciones

Podemos homenajeará este miércoles en el Congreso de los Diputados a las víctimas del franquismo. Un homenaje anunciado el martes a última hora y que tendrá lugar minutos antes de los diversos actos programados en el Parlamento con motivo del 40º aniversario de las primeras elecciones de la democracia, que se celebraron en junio de 1977. Felipe VI y los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar acudirán a la sede de la soberanía nacional.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en el Hotel Hesperia de Madrid, Pablo Iglesias ha explicado que "en un día tan especial hemos pedido organizar un acto previo" porque "para nosotros era fundamental hacer un homenaje a los más invisibilizados, a los héroes y heroínas que lucharon por la democracia".

El secretario general de Podemos ha recordado a los cinco asesinados en una iglesia de Vitoria en marzo de 1976, durante "un operativo policial dirigido por Fraga Iribarne y Martín Villa acabó con la vida de trabajadores en Vitoria". "También nos van a acompañar víctimas de torturas de gente como el miserable Billy el niño, que queremos que tenga un juicio".

Durante el coloquio del desayuno, a Iglesias le han preguntado si no está siendo "injusto" con alguien como el exministro Martín Villa. "Quien diga eso que se reúna con sus víctimas", ha respondido, para añadir que "a día de hoy, los responsables no han pedido perdón y no se han sentado ante los jueces".

Unidos Podemos, contra Martín Villa

La mención a Martín Villa trae causa de que este martes el grupo parlamentario de Unidos Podemos registró un escrito dirigido a la Mesa del Congreso donde pedía que "Rodolfo Martín Villa sea excluido de los actos conmemorativos del XL Aniversario de las Elecciones de 1977 y que, en este sentido, por supuesto, no le sea entregada la medalla de dicho aniversario, por tratarse todo ello de un homenaje que no merece".

Además, el grupo parlamentario formado por Podemos, IU, En Comú y En Marea propone como alternativa que "el Gobierno aproveche este aniversario para facilitar las condiciones que hagan efectiva la orden internacional de busca y captura emitida contra Martín Villa, de manera que la justicia pueda esclarecer sus eventuales responsabilidades en la masacre de Vitoria en 1976".

Para el líder de Podemos, "la Transición fue un éxito político" pero "a día de hoy nuestra democracia está amenazada" por una serie de problemas como la corrupción, el Estado social y el reto plurinacional. A su juicio, "ya va siendo hora de que la democracia homenajee a las víctimas del franquismo".