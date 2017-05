Críticas a La Sexta por cubrir las elecciones de Francia desde la sede de Le Pen con Vestrynge

La Sexta sigue creando polémica en las redes sociales, la última el domingo por la noche en la segunda vuelta en las elecciones francesas. La cobertura que hizo El Objetivo, conducido por Ana Pastor, creó mucho debate por el lugar desde el cual Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo y reportero ocasional del programa de su compañera, se encontraba durante la emisión.

El Objetivo eligió el lugar donde se celebraba la fiesta del Frente Nacional de Marine Le Pen para seguir las elecciones. Allí Ferreras entrevistó a Jorge Verstrynge, politólogo y uno de los ideólogos de Podemos, quien afirmó que la candidata del Frente Nacional al contrario de su padre no era fascista, "sino populista". Acto seguido afirmó que: "Estoy un poco harto de que los intelectuales en España utilicen sistemáticamente clichés y sin tener ni puñetera idea de lo que hablan. Si el Frente Nacional es fascista, perdóname, el que lo puede saber soy yo que lo he sido. Y te digo que no lo es. Hay gente de extrema derecha en el Frente Nacional, la hay en el PP también".

"Si el Frente Nacional es fascista, LO SABRÉ YO QUE LO HE SIDO, y te digo q no lo es"Verstrynge, asesor de Podemos pic.twitter.com/owhsKZ7phH — Schuma78 (@Schuma78) 7 de mayo de 2017

Las palabras de Verstrynge han suscitado miles de reacciones en las redes sociales, las más por la sorpresa de negar que él ya no es fascista. Muchos usuarios han recurrido al humor para constatar la ideología del politólogo y recordar que ha apoyado en múltiples ocasiones a Podemos, partido que se divide entre quienes tienen simpatía por él y quienes reniegan de su presencia en esta formación por sus ideas antiimigración.

Verstrynge saludando a un amigo en la fiesta de LePen. pic.twitter.com/s8mswKPwet — Javier Durán (@tortondo) 7 de mayo de 2017

Vestrynge en la sede de Le Pen apesadumbrado y Miguel Urbán irritado en el plató. Pero el antídoto a Le Pen es Podemos. — Rubén Fernández (@rubenfdez) 7 de mayo de 2017

Verstrynge, "un gran conocedor" de la política francesa según García Ferreras, afirmó que: "Me da miedo Marine Le Pen, pero me da más miedo Macron". Criticó que el líder de En Marcha! fuera un producto del establishment: "Este señor es una creación. Este señor no va a gobernar Francia. Van a gobernar Francia los que le han creado, que en España serían el Ibex, los medios de comunicación y la tecnocracia".

Un discurso que coincidió con el de Miguel Urbán, eurodiputado y cofundador de Podemos, que se encontraba en el plató como comentarista de El Objetivo. Para el líder de la corriente anticapitalista del partido de Iglesias quien se alegró de la victoria de Macron pero no lo consideraba "un aliado". Además, Urbán se enfadó notablemente cuando en mitad del programa se relacionó a su partido con Verstrynge, un arrebato a lo que los usuarios de Twitter respondieron demostrando con la hemeroteca las diferentes ocasiones en que el politólogo había sido el "precursor de Podemos", tal y como el propio Pablo Iglesias afirmó en febrero de este año.