Rajoy pone en riesgo su acuerdo con Cs al blindar al presidente de Murcia

Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio, y su resistencia a presentar su dimisión pone en serio peligro el acuerdo que los dos partidos firmaron para aupar al PP hasta la Presidencia de la región. Mariano Rajoy ha optado por saltarse el pacto firmado con Albert Rivera y blinda a su presidente regional imputado amparándose en que "ya se han archivado 16 denuncias contra él". El Partido Popular y Ciudadanos no atraviesan su mejor momento como socios de gobierno. La imputación del presidente de Murcia,, en el caso Auditorio, y su resistencia a presentar su dimisión pone en serio peligro el acuerdo que los dos partidos firmaron para aupar al PP hasta la Presidencia de la región.ha optado por saltarse el pacto firmado cony blinda a su presidente regional imputado amparándose en que "ya se han archivado 16 denuncias contra él".

Ciudadanos ha pedido ya públicamente la dimisión de Sánchez y ha dejado claro que la única manera de que la gobernabilidad del PP en Murcia siga vigente es proponiendo un candidato alternativo. El portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, afirmó este lunes que "el señor Sánchez tiene que ser apartado para que la estabilidad de Murcia no se vea comprometida. Y eso solo se puede hacer con un candidato alternativo".

El Partido Popular insiste en poner en valor la "presunción de inocencia" de su presidente murciano, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y ha recordado que la presunción de inocencia es uno de los "derechos humanos" que no se puede quebrantar. Desde Génova insisten en que Pedro Antonio Sánchez "no va a dimitir" y mantienen intactos los planes de que sea él y no otro candidato alternativo quien se presente a presidir el partido en la región en el próximo congreso regional.

prometió que dejaría su puesto si era imputado, Fuentes internas del PP se remiten en las palabras del propio Sánchez, que un hecho que ya ha ocurrido . El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo ha citado como investigado el 6 de marzo y lo acusa de los presuntos delitos de malversación, fraude y falsedad documental.

Un compromiso firmado

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha redoblado la presión para cobrarse la cabeza del presidente murciano. “Pedro Antonio Sánchez debe de cumplir con el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimitir, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia”, afirmó tras conocer la imputación.

A este respecto, el portavoz regional de Cs ha subrayado que “el valor que tenemos las personas es el valor de nuestra palabra y estoy convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos”.

La formación naranja ha apelado al punto 1.1. del acuerdo de investidura firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular que indica que se separaría de inmediato de cualquier cargo público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial.

Un gobierno en el aire

En este sentido, Sánchez ha indicado que “el presidente está imputado o investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política y esta situación conculca claramente el acuerdo que firmó, así que debe afrontar su responsabilidad”.

Además, el portavoz regional de Cs ha indicado que la situación del presidente atenta contra el artículo 54 de la Ley de Transparencia que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones.

Miguel Sánchez ha incidido en que el propio presidente tampoco tiene dudas de que debe dimitir, pues el pasado 25 de junio de 2015 manifestó públicamente que "si al final la justicia dictaminara una imputación por el Caso Auditorio yo dimitiría porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra".