“Estoy en huelga de hambre porque mataron a mi hermano”: protesta saharaui en Madrid

Mohamed Alamin trata de sacudirse con un temblor el frío que le golpea en la madrileña calle de Serrano. Este miércoles cumplirá cincuenta días en huelga de hambre. Lo hace, cuenta, "por los derechos sociales y económicos del Sáhara". Y porque en 2010 perdió a su hermano Babi en las protestas que el Ejército marroquí sofocó en el campamento de Agdeim Izik por la independencia del territorio. "Allí, si me manifiesto, me meten en la cárcel. He tenido que venir a España para hacerlo".

Ahora pesa 48 kilos, 12 menos desde que arrancó su huelga de hambre el 6 de diciembre. Bebe agua y té. En El Aaiún, su ciudad natal y donde trabaja como comerciante, le esperan su mujer y sus tres hijos. Los españoles abandonaron este enclave de forma definitiva 6 años antes de que él naciera. "Marruecos se hizo con el territorio sin derecho a ello y queremos derechos que ahora no tenemos", reclama Mohamed.

Al lado de la chabola que se ha construido con trozos de cartón y plástico se agolpa medio centenar de personas. Protestan por el juicio en Rabat a 24 personas que el Ejército marroquí detuvo en los mismos acontecimientos en los que Mohamed perdió a su hermano. Y todos los arrestados, cuenta, son amigos o conocidos suyos. En 2013 fueron condenados por un tribunal militar a cadena perpetua; sentencia anulada por la presión internacional bajo denuncias de torturas y falta de garantías. Esta semana afrontan otro juicio ante un tribunal civil bajo la petición de 30 años de cárcel.

Se les acusa de las muertes de un militar, diez miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y un funcionario. El Frente Polisario denuncia la muerte de 19 saharauis -aunque el Gobierno marroquí sólo reconoce a dos- y heridas en cientos de personas. A juicio de éstos últimos, las 24 personas que ahora afrontan juicio fueron detenidas de forma arbitraria de entre los manifestantes.

Protesta por el juicio

Medio centenar de personas protestan frente a la embajada marroquí en España, junto a la cabaña construida por Mohamed. Lo hacen en protesta por el juicio. José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), advierte de que la situación de la región puede derivar en inestabilidad si no se atienden las peticiones de los saharauis: "España debe asumir su responsabilidad en un conflicto que, si no se resuelve, va a terminar en una guerra que va a subir hasta Canarias y se sumará al conflicto del Sahel".

Abdullah Arabi, representante de la Federación de Madrid (FEMAS-Sáhara), cree que se debe atender "la vía pacífica", pero recuerda el "malestar que los saharauis llevan sintiendo los últimos 25 años": "Deberían ponernos unas urnas para que sepan qué es lo que queremos unos y otros".

"Que me manden en una caja a mi casa"

Miembros de varias organizaciones atienden a Mohamed. Habla español con cierta fluidez: "Estoy algo débil". Varios carteles con sus demandas rodean el lugar en el que lleva viviendo los últimos 50 días: "Saharauis piden sus derechos". Y posa para la cámara haciendo la señal de victoria con los dedos.

Su familia, dice, le espera en El Aaiún. Le piden que se cuide y que vuelva pronto. Pero Mohamed insiste en que continuará con su protesta "hasta la última gota" de su sangre: "Esto lo hago por mi padre, que siempre luchó hasta que murió en enero de 2016 con 84 años; por mis hijos y por mi familia. Si muero, que me manden en una caja a mi casa".