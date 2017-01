Cospedal a Bono: "Si tiene los contratos del Yak-42, que los aporte"

La guerra entre ministro de Defensa por el Yak-42 trasciende a Cospedal-Trillo. Hoy, la ministra de Defensa ha contestado al exresponsable socialista José Bono sobre los contratos ocultos de alquiler de estos aviones: "Si Bono se llevó la documentación, es que los tiene él. La debería aportar ya. Y si la tenía cuando era ministro de Defensa tenía que haberlos llevado a los tribunales", ha asegurado.

Cospedal responde así a las declaraciones hace unos días de José Bono en las que explicaba que él mismo tuvo que romper un armario del Estado Mayor de la Defensa para encontrar los "contratos de esa desvergüenza".

"Yo tengo esos contratos y como ministro de Defensa voy directamente a los tribunales, no a las víctimas ni a nada... Si los tiene que los aporte", ha insistido.

La ministra de Defensa ha explicado que se ha comprometido directamente a dar todos los papeles que tenga en su poder, "aunque ya les expliqué a las víctimas que había pasado mucho tiempo y que no está todo".

Sobre el cambio de actitud del Ministerio, aseguró que no "estaban en la obligación de hacerlo pero que entiendo que las víctimas necesiten la reparación moral".

Respecto a la vuelta de Federico Trillo al Consejo de Estado ha aclarado que "es funcionario del Consejo y que sería injusto que no pudiera volver a su puesto después de haber sido absuelto de un proceso judicial, aunque entiendo que algunas víctimas no se sientan cómodas".

VARIAS RESPONSABILIDADES

María Dolores de Cospedal ha rechazado las críticas por ser ministra y secretaria general de su partido al mismo tiempo insistiendo en que "algunos entienden como acumulación de cargos y otros como responsabilidades políticas".

"He asumido responsabilidades porque me lo han pedido y cuando mi partido no quiera o no me quiera proponer, no lo seré porque no tengo apego a este tipo de responsabilidades", ha advertido.

Además, Cospedal ha asegurado que en tiempos de Congreso siempre se lanzan estos cuestionamientos y más cuando "se trata de una mujer" porque "históricamente en todos los partidos ha habido ministros con responsabilidades políticas en sus partidos".