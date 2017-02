Márquez y Pedrosa presentan sus armas en Indonesia

El equipo Repsol Honda ha elegido, por tercer año consecutivo, Indonesia para presentar sus armas. Si en 2015 el lugar elegido fue Bali, el pasado año fue el turno del Circuito Internacional de Sentul. En esta ocasión el escenario para su puesta de largo ha sido el Centro de Exposiciones Internacional de Jakarta (JIExpo), donde Marc Márquez y Dani Pedrosa han presentado la Honda RC213V con la que competirán en el Campeonato del Mundo de MotoGP en 2017, que arranca el próximo 26 de marzo en el circuito qatarí de Losail, con la intención de revalidar las coronas de piloto y constructores que consiguieron en 2016 aunque dejaron escapar la de equipos, que fue a parar al Movistar Yamaha.

Con un volumen de ventas de ocho millones de motos al año, Indonesia se ha convertido en un mercado estratégico para Honda, que ya acumula una cuota de mercado que supera el 70% y cuenta con, al menos, cinco fábricas en el país ubicado sudeste asiático. Por esa razón, los responsables de la fábrica del ala dorada han elegido por tercer año consecutivo Indonesia para la presentación mundial de su equipo de MotoGP.

“Ya he viajado a Indonesia muchas veces y sé cuánto aman aquí MotoGP. Aun así, siempre consiguen hacerme sentir todavía más bienvenido que la última vez, y es increíble. Ayer fue muy interesante y bonito visitar la fábrica, porque me encantan las motos y me gustó mucho ver cómo se construyen y saludar a las personas que hay detrás de todo eso. Son realmente apasionados y nos mostraron todo su apoyo”, señaló Márquez durante la presentación de una moto que, una pretemporada más, le está dando dolores de cabeza: “Estoy tranquilo porque la situación es la misma que temporadas anteriores. Vamos a trabajar muy duro en la pretemporada y voy a luchar para llevarme el cuarto título de MotoGP. Poco a poco, hemos mejorado en el test de Sepang.

Hemos mejorado desde el primer día hasta el último y hemos aprendido mucho de la gran cantidad de información que hemos podido recopilar”. Pedrosa también coincide con Márquez en que hay que mejorar para llegar bien preparados a la primera carrera de la temporada. “Es evidente que todavía tenemos que hacer algunos cambios. Los próximos test indicarán con mayor claridad en qué situación nos encontramos y qué dirección tomar para la primera carrera. Vamos a tener que dar un paso hacia delante para estar mejor preparados de cara al GP de Qatar”, señaló el piloto español, que afronta su duodécima campaña en MotoGP -siempre en las filas del equipo Repsol Honda- y que este año contará con la ayuda de Sete Gibernau como su asesor de pista.