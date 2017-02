Tito Rabat, la primera ‘víctima’ de la pretemporada de MotoGP

Faltaba poco más de una hora para la conclusión de la segunda jornada de entrenamientos en Sepang, cuando Tito Rabat sufrió una caída en la curva 11 del trazado malasio. Un duro golpe que hizo que el piloto español fuera evacuado al hospital de Putrajaya para, horas después, volar a Barcelona junto a Julián Simón, que debuta esta temporada como su asesor de pista. La pretemporada de MotoGP se ha cobrado su primera víctima porque Rabat sufre múltiples lesiones que le obligarán, casi con total seguridad, a perderse los segundos test en el circuito australiano de Phillip Island, los próximos días 15, 16 y 17.

El piloto español del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS se ha sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona en la que, a lo largo de dos horas, se le han insertado tornillos y una placa para estabilizar la fractura distal del radio y del metacarpo de su mano derecha. También se le ha inmovilizado el pie derecho tras detectar una fractura en la falange distal y se le ha cerrado una laceración severa con pérdida de tejido en la rodilla izquierda. Además un escáner reveló que el tendón del cuadriceps estaba dañado, aunque no roto.

Según los doctores Xavier Mir, jefe de la Unidad de Cirugía y Microcirugía de las Extremidades Superiores del hospital barcelonés, e Ignacio Ginebreda, jefe de la Unidad de Cirugía de las Extremidades Inferiores, Rabat tendrá que permanecer ingresado los próximos cuatro días para administrarle antibióticos por vía intravenosa para combatir posibles infecciones. El ex campeón del mundo de Moto2 se someterá a más exámenes médicos el próximo lunes, que decidirán el programa de rehabilitación a seguir.

“La buena noticia es que la operación ha sido un éxito, pero la mala es la larga lista de lesiones que se produjo en la caída de Sepang. La lesión en la rodilla es el mayor problema, porque la herida estaba abierta y el riesgo de infección es alto. El lunes, tras pasar más exámenes, tendremos una idea más clara de cuánto durará su rehabilitación y tendremos una idea real de su posible fecha de regreso a la acción. Conocemos bien a Tito y, seguramente, estará en la cama del hospital mirando vuelos para el test Phillip Island, pero él también debe ser realista. No tiene ningún sentido que regrese hasta que no esté suficientemente recuperado, porque no hay motos más exigentes físicamente para un piloto que una MotoGP”, reconoció Michael Bartholemy, director del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, que descarta la presencia de Rabat en los segundos entrenamientos de pretemporada.