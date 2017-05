Griezmann se anima al son de “madridista el que no bote” en la despedida del Calderón

No había muchas dudas antes del cierre del Calderón. Pero la que había se disipó. Simeone, en las horas previas, ya había repetido, reiteradamente, que se quedaba, pero lo confirmó micrófono en mano, ante 50.000 personas que corearon su nombre. “Me voy a quedar, el futuro somos todos nosotros”. Es decir, el Cholo seguirá -por si alguien lo cuestionaba-. Esa fue, quizás, la nota más llamativa. La otra, aunque repetitiva, fue el canto de “madridista el que no bote”; antes, durante y al final de la despedida del Vicente Calderón. O lo que es lo mismo, nada nuevo. O quizás sí. Toca explicarlo.

El canto, aunque no es nuevo, hay que mencionarlo. ¿El motivo? Griezmann, el hoy jugador franquicia del Atlético, botó al son de la canción. Sí, el mismo al que colocaron en el Madrid. Sí, ese jugador, como Simeone, aunque de un modo diferente (con su baile y su disfrute), también dijo que se queda. Esos fueron sus actos al final del partido. Por lo tanto, la otra duda que podía existir también se fue lejos. Al menos, hasta la próxima temporada.

El Vicente Calderón cantando "quien no salte, madridista es".Y GRIEZMANN HACE ESTO. pic.twitter.com/FcRUUDb3UF — Soy @FinallyPablo (@FinaIIyPablo) 21 de mayo de 2017

La otra cuestión, en esta última jornada, es qué pasará con Fernando Torres. El ‘Niño’ anotó dos goles contra el Athletic (3-1) y reconoció, en zona mixta, que su deseo es “quedarse” en el Atlético. Sin embargo, también confesó que “no depende de él, sino del club”. Y Simeone, preguntado por el mismo tema, sentenció: “El futuro es todo y siempre buscaremos lo mejor para el club. Tuve una charla hace dos días con Fernando y sabe muy bien lo que quiero”.

Ahora, el futuro próximo depende de lo que ocurra el día 31 de junio en relación con la posible sanción del TAS que prohibiría al Atlético de Madrid fichar durante el mercado veraniego: “Depende de muchos factores. Ya sabéis cómo son estas cosas. El club, ahora mismo, tiene una sanción vigente que no le permite fichar, veremos la resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), qué decide el club, si podemos traer gente, si no, con quién cuenta, con quién no y al final decidiremos lo mejor. En las cercanías del día 31, veremos qué resolución se toma”, explicó Simeone en rueda de prensa.

A la espera de lo que ocurra, la afición cerró el Calderón, pero no definitivamente. La semana que viene se disputará allí la final de la Copa del Rey entre el Alavés y el Barcelona (día 27) y el domingo (día 28), el Atlético volverá a despedirse de su estadio con un partido que se ha denominado “final de leyenda”, y en el que se darán cita dos equipos: uno formado por leyendas del club y jugadores actuales, y otro por leyendas y jugadores actuales internacionales.