El emotivo vídeo de la familia de José, uno de los adolescentes fallecidos en el ascensor: "Me llegó ya mi hora"

José y Belén, de 17 años, perdieron la vida el pasado 9 de mayo al descomponerse el ascensor en el que se encontraban, en el número 4 de la madrileña calle Hermanos Bécquer. La tragedia sacudió inmediatamente la existencia de sus familiares y amigos, que fueron casi testigos directo de lo sucedido. Porque los dos adolescentes, novios desde hacía un año, se precipitaron desde una altura similar a la de un noveno piso cuando celebraban una fiesta por el fin de exámenes. Ambos cursaban 2º de Bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo y, siendo los dos muy buenos estudiantes, aspiraban a terminar el año con la mejor nota posible para encarar la Selectividad.

Pero aquella fiesta se convirtió en tragedia. En la calle, frente al portal, los amigos de José y Belén se descomponían, sin entender lo que había ocurrido. Lo mismo que la familia de la joven, que no sólo residía en la sexta planta del edificio en el que ambos perdieron la vida, sino que además era propietaria de todo el inmueble.

No había respuesta a sus preguntas. ¿Por qué cedió una de las paredes acristaladas del ascensor, provocando que los dos jóvenes se precipitasen por el hueco que quedó al descubierto? La Policía investiga las causas. Una mala fijación de la silicona o un problema de tornillería son las principales hipótesis.

¿Y por qué les tuvo que ocurrir a José y a Belén, de tan sólo 17 años, tan queridos y admirados por sus seres queridos? Ella tenía grandes planes para su futuro inmediato que pasaban por la universidad; él era un deportista nato, jugador de baloncesto y de fútbol, también con buenas aptitudes para las matemáticas.

Para canalizar sus sentimientos, familiares y amigos han hecho una piña, con el colegio del Recuerdo como escenario principal de sus encuentros. Y ahora la familia de José le ha puesto palabras a su situación. Sus primos han adaptado la canción Amos del piano bar del grupo Taburete -la banda musical, con sus raíces en el mismo centro escolar, ya les dedicó una canción- y se la dedican al joven fallecido: "Me llegó ya mi hora, me reclaman para que desde arriba os guarde. Aunque me voy, dentro de vuestro corazón allí me quedo", reza la letra del tema, basada en los profundos sentimientos religiosos de la familia. El vídeo, subido a Facebook, ya suma cerca de 200.000 reproducciones.