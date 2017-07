El puzle del lateral derecho del Real Madrid: cómo solucionarlo si se va Danilo

El futuro de Danilo está en el aire. Tras las bajas de Pepe y Coentrao (y Diego Llorente, que llegó tras una cesión), la defensa del Real Madrid está siendo una de las líneas con más movimiento en el presente mercado de fichajes. Tras dos años vistiendo la elástica blanca, el lateral brasileño no se llegó a adaptar al juego del equipo, siendo objeto de crítica en muchas ocasiones por parte del Santiago Bernabéu.

El ex del Oporto, por el que el Real Madrid pagó unos 30 millones de euros, no ha logrado exhibir su mejor versión, pero no habrá sido por oportunidades. En su primera temporada, 2015/16 el brasileño disputó 31 partidos, seis partidos más de lo que lo hizo su segundo año, la temporada que terminó hace mes y medio. Entre esos encuentros, el más destacado fue prácticamente toda la final de Champions de 2016, donde salió al campo por la lesión de Carvajal.

El Real Madrid ya ha escuchado ofertas por el brasileño y parece que su futuro se acerca al Chelsea, según informa Globoesporte, por una cantidad que rondaría los 30 millones de euros. La posible salida del lateral brasileño dejaría a Carvajal como único lateral derecho.

Zidane tenía la idea de completar su puzle teniendo cubiertas todas las posiciones con al menos dos jugadores, para así mantener la política de rotaciones que tantos éxitos le ha dado hasta el momento. Por ello, si se oficializa la salida del brasileño, el técnico francés tendrá que buscar un recambio para dar descanso al jugador español. Estas son sus opciones:

La vía de la continuidad: no fichar a nadie

Nacho y Theo Hernández

La primera opción sería aguantar con Nacho y Theo para dar descanso al '2'. Ninguno es realmente un lateral derecho puro, pero siempre que han jugado en esa posición lo han solventado correctamente. En teoría, Theo es el recambio natural de Marcelo y Nacho se disputará con Jesús Vallejo ser el tercer central por detrás de Raphael Varane y Sergio Ramos.

El riesgo que tiene el Madrid en caso de no fichar estaría en que se produjera una acumulación de bajas en defensa, como ocurrió la pasada campaña antes de partidos trascendentales como el Clásico y la eliminatoria de Champions League frente el Bayern de Múnich.

Todoterreno Lucas Vazquez

El jugador gallego es rápido y desequilibrante. Podría jugar excepcionalmente de lateral como ya hizo la pasada campaña en varias ocasiones. Aunque este año no ha sido tan protagonista como el año de la Undécima, sigue contando con la confianza de Zinedine Zidane.

'Pescar' en el Castilla: Achraf Hakimi

Es una de las serias opciones que maneja Zidane. Coincidieron en la etapa del técnico francés como entrenador del filial. Ha viajado a la gira americana con el primer equipo y trabajará toda la pretemporada bajo las órdenes del 'plan' Pintus. Con tan sólo 18 años, su proyección es extraordinaria y ya causó una gran sensación en los partidos amistosos de la temporada pasada.

La solución podría estar en el mercado: Álvaro Odriozola o Thomas Meunier

Según informa la Cadena SER, Odriozola tiene enamorado a Zidane. Con tan sólo 21 años es el nuevo objetivo del Real Madrid y encaja perfectamente dentro en la nueva política de fichajes madridista, captando jugadores jóvenes (la mayoría españoles) con gran proyección.

El jugador tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2022 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Pieza clave en el once titular de Eusebio, fue convocado con la sub-21 para disputar el Europeo de este verano, disputando 90 minutos, siendo el suplente de Bellerín más asentado.

Además de Odriozola, el Real Madrid ha puesto su punto de mira en el belga Meunier (26 años), lateral derecho del Paris Saint Germain, que tras la llegada de Dani Alves podría tener las horas contadas en el equipo parisino.

Aunque en sus inicios fue mediapunta, fue reconvertido al carril diestro por su potencia y capacidad de sacrificio. Tiene experiencia en Champions y es internacional con Bélgica. El año pasado disputó 22 encuentros de Ligue 1 (un gol y cuatro asistencias) y seis partidos de Champions (con un tanto y dos asistencias).

Estas dos serían las opciones más 'sencillas' para sustituir a Danilo, que siempre ha estado a la estela de Carvajal. La salida del brasileño no es oficial, pero el runrún del Bernabéu, unida a su bajo nivel en los dos años que lleva en Madrid, no ayuda a su continuidad.

El Chelsea podría ser un buen destino para el lateral brasileño, ya que con el sistema de cinco defensas utilizado por Conte, la posición de carrilero le daría mas libertad en ataque. La duda radica en el precio de venta. Ahí entra la negociación.