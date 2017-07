Míchel Salgado: “Me gustaría que Morata se quedara en el Madrid”

España jugará la final del Mundial de leyendas Star Sixes patrocinado por StarCasino tras vencer a Nigeria (8-1). Capdevila, Mendieta, Marchena, Salgado (3), Alfonso y Luis García marcaron los goles de la victoria. Antes del partido, uno de los que mejor forma está mostrando en este campeonato, Míchel Salgado, se paró a hablar con EL ESPAÑOL y otros medios de comunicación en el 02 Arena de Londres, repasando toda la actualidad del conjunto blanco: los fichajes, la próxima temporada del Madrid, la situación de Morata…

Se ha confirmado esta semana el fichaje de Ceballos. ¿Cómo valora su llegada?

Me encanta Ceballos, pero sobre todo me encanta cómo está tratando el futuro el Madrid de una manera que a mí me gusta, con fichajes españoles que están cogiendo fuerza en el vestuario, que estamos hablando de Ceballos, de Asensio, de Lucas Vázquez, de Isco, que todavía es joven…

Y eso deriva en un equipo que además consigue títulos.

El Madrid está formando un equipo con mucho futuro, con mucha calidad y encima un buen vestuario, no por nada, sino porque necesitas fuerza española... Si alguien estaba pensando que Zidane iba a fichar sólo extranjeros y tal, y se estaba hablando de Mbappé, se ve que se están haciendo las cosas con cabeza.

Todos estos que están apareciendo se parecen un poco a aquel Salgado que llegó al Madrid en una etapa galáctica…

Somos todos. Nos recuerda a la sub-21 española, a la sub-18… Tenemos unas categorías inferiores espectaculares, quizás en mi época era más difícil, ahora las academias -lo sé por experiencia- están trabajando muy bien. Todas las canteras, de verdad. Veo el trabajo de las del Villarreal, Betis, Málaga… No sólo son las de Madrid y Barcelona. Se está invirtiendo dinero, se está trabajando con entrenadores de base muy buenos… Yo creo que los jugadores que vienen ahora a España en la sub-21 son de una calidad especial. Tenemos un sistema marcado, que se ha ido consolidando durante los últimos 20 años. Luego llegas a las fases finales y puede haber suerte o no, pero sinceramente a mí me encanta.

De uno que llega a uno que se puede ir, Morata…

A mí, personalmente, me encanta Morata. Yo me quedaría, sobre todo, porque no hay jugadores de su perfil en el mercado. Es un jugador joven, de la casa… otro de los que puede traer mucha fuerza en el vestuario.

El problema es que él quiere jugar…

Ese es el problema. El problema del ‘9’ es que es una posición muy característica. Junto al portero, la posición de delantero es la más característica. Y si no tienes esa regularidad... Al final ellos viven del gol. Entras 10 minutos, 15… Es mucho más complicado ganarte el sitio. Pero él tiene que valorar la situación. Si él se encuentra con ganas de luchar por el puesto de titular, con todas las consecuencias, pues quedarse… A mí me parece un jugador espectacular, de los de futuro de España, y ojalá y se quedará en el Madrid, sinceramente. Luego que él vea su situación.

Con él o sin él, al Madrid le toca ir a por su tercera Champions. ¿Lo ve capaz de conseguirlo?

Sin ninguna duda, es el único capaz de ganar tres Champions seguidas. Esa competición es especial, todo el mundo lo sabe. Hemos ganado dos seguidas, que era lo histórico. Lo que está demostrando a todo el mundo es la fuerza de llegar a las finales. Desde el 80, cuando estaba Del Bosque de jugador, desde aquella final en París, el Real Madrid ha ganado todas las finales que ha jugado. Eso de cara al resto es mucho. Eso les hace ver que el Madrid es un equipo demasiado grande y ya sabes que tiene un punto especial.

Y eso hace que los jugadores vengan al Madrid

Siempre. Hemos tenido una racha de tres finales ganadas en cuatro años. Han venido siempre los mejores: Zidane, Ronaldo, Figo… Yo creo que en ese sentido siempre está un punto por encima. Hablo con otros jugadores de otras ligas, países, y ellos tienen la sensación de que es imposible decirle que no al Real Madrid.