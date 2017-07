Diego Costa la lía en Instagram: camiseta del Atleti y abrazo a Conte

No le importa. No le importa que el verano pasado la directiva atlética lo apostara todo por Gameiro. No le importa que el equipo colchonero no pueda inscribir jugadores hasta enero. Le da igual. Diego Costa ha jugado todas sus cartas y la elegida es una de sobras conocida: el Atlético de Madrid.

Los desencuentros con su actual entrenador, Antonio Conte, han sido muchos y la mayoría han salido a la luz. "He recibido un simple mensajito de Conte en plan jefe al móvil”, dijo, Diego Costa, el máximo goleador del último campeón de la Premier (20 goles), a principios de junio. “Me dice que no cuenta conmigo para la próxima temporada. Será porque lo he hecho mal este año... Es una vergüenza. Ya le he reenviado el mensaje a la gente del club para que decidan. Pero, vamos, que está claro que el entrenador no cuenta conmigo y no me quiere allí. Estoy en el mercado y, por tanto, busco equipo. Si el entrenador no cuenta contigo, hay que salir sí o sí... Me tienen que vender en las rebajas”, declaró.

Desde entonces -desde hace tiempo, en realidad-, las muestras de cariño por parte de Diego Costa a la parroquia rojiblanca no han cesado. ¿La última? A través de su Instagram. En una retransmisión en directo, en la que vestía la camiseta rojiblanca con el dorsal 19 que tantas alegrías dio al conjunto colchonero, mandó un guiño a su Atleti y una bofetada al Chealsea, sobre todo, a su técnico, Conte. "Dale un abrazo a Conte", le requirió al que de momento es su compañero blue Cesc Fábregas.

Diego Costa le manda un recado a Conte

Para suplir su marcha, el entrenador de Stamford Bridge tiene puestos sus ojos en dos figuras: Gonzalo Higuaín y Álvaro Morata, a quien ya dirigió cuando militaba en la Juventus. No obstante, parece que la balanza se ha desequilibrado a favor del 'Pipa'. Según el diario inglés The Sun, Roman Abramóvic habría ofrecido cerca de 100 millones de euros por el atacante argentino, que el año pasado abandonó Nápoles por una cifra parecida.

El mercado sigue abierto y los aficionados atléticos permanecerán alerta, pendientes de cualquier nueva declaración de amor de Costa a su equipo.