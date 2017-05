El emotivo partido del Totana: jugadores que no cobran, pero juegan para recaudar fondos contra el cáncer

El fútbol, dicen, es un negocio. A veces, un sucio negocio. Sin embargo, en otras ocasiones es maravilloso, cuando ofrece su cara más amable. Incluso, la más emotiva. Así ocurrió este fin de semana en el partido que disputaron el Olímpico Totana y el Lorca Deportiva del Grupo XIII de Tercera división. Un encuentro celebrado por y para ayudar a Leire, una pequeña que lucha contra el cáncer.

La particularidad, esta vez, es que los jugadores del Totana se plantearon no disputar el partido. La situación del club no es la mejor y los jugadores, tras sufrir un calvario de impagos que ha motivado la marcha de muchos futbolistas durante la temporada, estaban dispuestos a no jugar para reclamar su salario. Sin embargo, cuando fueron informados de que el importe de la taquilla iba destinado a recaudar fondos contra el cáncer, todos se ofrecieron a saltar al campo.

Lo de menos fue el resultado del partido: el Totana perdió contra el Lorca (7-1). Lo importante, esta vez, fue el fin por el que jugaron: ayudar a una niña con problemas. Un gesto emotivo que agradecieron los aficionados con un aplauso unánime y también el Twitter del Lorca Deportiva.