Isco: "Tenemos un equipo de ensueño y nos lo merecemos"

Isco aseguró, tras la victoria en la final de la Liga de Campeones, que el Madrid tiene "un equipo de ensueño" que se merece completar el doblete.

"Ha sido una temporada de ensueño. Creo que hemos sacado lo mejor de cada jugador para lograr este doblete histórico", dijo Isco.

"Estoy muy feliz por la gente que ha venido, por el trabajo realizado... Un día inolvidable", agregó.

Al referirse al partido, dijo: "Nos adelantamos y luego Mandzukic logró la igualada. En la segunda parte hemos sido infinitamente superiores. Hacía tiempo que no hacíamos una segunda parte tan completa. Y qué mejor que en una final de Champions", comentó.

"Tenemos una plantilla que se complementa muy bien, con jóvenes y veteranos. No es fácil ganar dos Champions seguidas. Nadie lo había hecho con este formato. Tenemos un equipo de ensueño y lo merecemos", concluyó.

Cristiano: "El final de temporada ha sido increíble"

Cristiano Ronaldo fue uno de los protagonistas de la final con dos goles, afirmó que "terminar el año con la Champions es increíble".

"He hecho un final de temporada espectacular", dijo el luso, que recordó, en referencia a su cambio de preparación este curso, que "las cosas importantes se ganan al final"."Hemos demostrado en el segundo tiempo que somos muy buenos, estoy muy feliz", ha concluido Cristiano.

Morata: "Seguir no depende de mí"

Álvaro Morata, que dispuso de cinco minutos en la recta final del encuentro, aseguró que "volver otra vez al Madrid y ganar la Champions es increíble".A propósito de su continuidad, dijo que no depende de él. "Soy feliz aquí y mi sueño es estar aquí, no pienso en otra cosa ahora mismo que celebrarlo. Me espera un verano precioso, me caso, y he ganado dos títulos".