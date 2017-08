Las ventas de 'Total eclipse of the heart' aumentan un 500% por el eclipse solar

El eclipse solar que ha podido verse este lunes en determinadas partes del mundo, principalmente Estados Unidos, ha propiciado que aumenten un 500% las ventas de Total eclipse of the heart (Faster than the Speed of night), el viejo clásico de 1983 de Bonnie Tyler.

Concretamente, las descargas digitales del single han aumentado un 503% en la semana que terminó el domingo de agosto, con 12.000 descargas solo en territorio estadounidense. La semana anterior esa cantidad se había quedado en 2.000 descargas.

Solo durante el domingo 20 de agosto, Total eclipse of the heart fue descargada 4.000 veces, lo que supone un incremento del 50% desde las 2.000 del sábado día 19. Según apunta el NME, a principios del presente año la canción descargaba alrededor de 1.000 veces a la semana.

Actuación en un crucero

Tal y como estaba previsto, este lunes Bonnie Tyler protagonizó una de esas actuaciones que quedan marcadas para siempre, pues entonó su gran clásico de 1983 durante el eclipse solar a bordo de un crucero de la línea Royal Caribbean.

La cantante galesa interpretó su famosa canción mientras el cielo se oscurecía progresivamente por el eclipse solar real, consiguiendo así gracias a la madre naturaleza un efecto visual de acompañamiento perfecto. El crucero zarpó de Orlando el domingo y navegó por el Caribe esperando el momento, a las 15 horas del lunes a la altura de Bahamas, cuando llegó a la posición perfecta para contemplar el momento en el que la luna oculta al sol.

En su actuación, que tuvo lugar en el teatro al aire libre del barco Oasis of the Seas, dentro del crucero llamado especialmente para la ocasión Total Eclipse Cruise, Bonnie Tyler estuvo acompañada por la banda DNCE, liderada por Joe Jonas. El eclipse solar en cuestión solo pudo verse en su totalidad desde algunas zonas de Estados Unidos. Tambián pudo verse parcialmente en determinados lugares del centro de América, Europa y determinadas partes de España.