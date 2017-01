Tu madre es puta, el misterioso grupo musical que mata la corrección

No son un grupo, son una casa ardiendo. Youtube lo advierte antes de ofrecer algunos de sus clips: "Este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios". ¿Lo entiende y desea continuar? Está entonces en el artículo adecuado. Tu madre es puta interpela a la sensibilidad del otro ya desde su propio nombre: quiere zarandear sus creencias, defecar en sus ideales, escupir en sus afectos. Quiere despojarle de moralidades y dogmatismos, quiere ponerle un espejo hasta que llegue a la náusea. Y después, metiendo los dedos un poco más -a las puertas de la tráquea- dejarlo todo pringado.

Son una ficción en forma de puñetazo sobre la mesa. Buscan que se vuelva a hablar de todo. Sueñan con lamerle la cara a la censura; ahora que el mundo cede en pos de la seguridad y desdeña la libertad. Cuatro integrantes como cuatro dulces: Thiago Da Sousa -guitarrista portugués-, John Matangui -bajista inglés-, Klaus Von Hellman -bajista- y Mónica Flema -vocalista-. Han aparecido, dicen, porque "alguien tenía que llevar las cosas muy lejos". Especialmente en esta era en la que todo punza tanto, justo aquí, en este país en el que los ofendidos se han hecho con el discurso hegemónico.

"Susanna Griso me ha convencido pa' que te clave este cuchillo (...) Susanna Griso quiere que mate a mi padre, la muy puta ha conseguido hipnotizarme", cantan ellos, tan anchos. Y a continuación paren una deliciosa Canción protesta en la que parodian los alegatos de izquierda: "Franco, fascista; Supermán, fascista; Los Beatles, fascistas" rebozado de un "Soy tu comunista, soy tu perra". Pegadizo.

Adoptan voz de lentos y repiten el rosario zurdo: "El capitalismo es el peor sistema político", "Todos los políticos son ladrones, pero los de derechas más", "Pon un post-it en la webcam del ordenador por si te espía El Pentágono", "El Che Guevara mató gente, pero por las razones correctas"... Pero con eso no bastaba: en Mi novia explican que "tener novia es como tener un perro: un perro que habla y que gasta tu dinero" y cuentan que "mi novia es la mujer perfecta, su único defecto es que no está muerta". "Muérete. Muérete, joder", suplican. "Ya veréis cuando se enteren en Twitter", responde, ágil, un usuario.

Cuando ya parecía que no se podía ser más intencionadamente despreciable, llega El Team Rocket Despega de Nuevo, tema en el que aseguran que "tenéis que follar con vuestros hijos" y recuerdan que "sólo necesitas dos deditos para hacerle una paja a un recién nacido".

También piden deseos al aire: "Quiero que mi hija sea muy guapa y si no, que, al menos, dé para paja". Se hace el silencio. Incomodidad. ¿Cuánto hay que tensar la cuerda para que se rompa? Están sobre el escenario y le preguntan a alguien del público: "Perdona, ¿ese de ahí es tu abuelo? ¿Puedes subirlo para que me lo pueda follar?". Regresa la distensión. Nunca tuvo que haberse ido.

¿Qué ideología tiene Tu madre es puta?

MF: Las canciones hablan de dolor, de venganza. De cagarte encima en un cumpleaños pero seguir aplaudiendo. Es una fiesta en un hospital. Es un niño de 9 años dejando propina en un puticlub. Todo el mundo está invitado.

KH: Yo no he entendido nada.

Thiago da Sousa: Nao pretendemos ponher as cousas fáciles. Queremos que as pessoas pensem por si mesmas (No pretendemos poner las cosas fáciles. Queremos que la gente piense por sí misma).

MF: No es música, es un gangbang en tu cabeza.

TS: Somos o que as pessoas estaban agardando. Alguem tinha que levar as cousas longe (Somos lo que la gente estaba esperando. Alguien tenía que llevar las cosas lejos).

¿Por qué Susanna Griso y no Ana Rosa o, por ponernos nostálgicos de las antiguas mañanas, María Teresa Campos? ¿Por qué, según vuestra canción, es la más malvada, la mejor hipnotista?

Mónica Flema: Necesitábamos un single y su nombre me vino a la cabeza.

John Matanghi: That song is a critic to the media, to informative ghoulish, to death cult, to TV junk, to TV manipulation (Esa canción es una crítica a los medios, al morbo informativo, al culto a la muerte, a la telebasura, a la manipulación televisiva… ).

MF: La canción no habla de eso.

JM: What it is about then? (¿Entonces de qué habla?)

MF: De matar a tu padre.

Klaus Von Hellman: Susanna Griso tiene unas piernas preciosas.

MF: Sí.

¿Por qué pensáis que la izquierda hace canciones protestas lamentables? ¿Hay alguna que os haya molado, alguna que se haya salvado?

JM: I love ‘Classical Gas’ (A mi me gusta Classical Gas).

KH: Rage Against the Machine tiene mucho temazo protesta. Verdaderos pepinos.

TS: Eu gosto de Silvio Rodriguez (A mi me gusta Silvio Rodriguez).

MF: La gran canción protesta de nuestro tiempo es Devuélveme la vida de David Bustamante. Dice algo así como “Devuélveme la vida que me la has robao. Devuélveme la vida que me la has quitao”. Es una canción claramente anti-abortista.

¿A Paquirrín le habrá molestado que en vuestro tema Aborto es Deseo su madre, Isabel Pnatoja, viaje en el tiempo para abortarle?

MF: Ni siquiera creo que Paquirrín sepa lo que es un aborto.

KH: Ni siquiera creo que Paquirrín sepa lo que es Paquirrín.

¿Cómo sobrevive un grupo como 'Tu madre es puta' en los tiempos de corrección política que corren? ¿Alguien os ha insultado ya -alguien que os tome en serio-?

MF: La corrección política es el hombre del saco que utiliza generalmente la izquierda para salirse con la suya.

JM: We are not right wing people, but messing with leftist is much more fun (No somos de derechas, pero meterse con la izquierda es mucho más divertido).

TS: Baten as pernas muito máis (Patalean mucho más).

JM: We talk about everything that nobody wants to mention. We get all those things you won't recognize from yourself and put it through your ass (Hablamos de lo que nadie quiere hablar. Cogemos todas aquellas cosas que no quieres reconocer de ti mismo y te las metemos por el culo).

KH: La gente se ofende cuando les pones un espejo delante.

MF: Somos un cebo para subnormales. Somos un anuncio de putas en la sección de esquelas.

¿Cuál es el tema que más chirría: quizá la pedofilia?

MF: Cualquier palabra que empiece por “pedo” es graciosa.

TS: Nao se trata de proteger a pedofilia. Tratase de proteger o nosso direito a falar da pedofilia (No se trata de defender la pedofilia. Se trata de defender nuestro derecho a hablar de pedofilia).

MF: Además, si raptar niños un sábado en el parking de un Chiquipark para luego llevártelos a un hotel en Majadahonda y sacarles fotos desnudos en la ducha mientras se frotan con una esponja es ilegal, entonces apaga y vámonos.

TS: Nao me estaba a referir a isso, Mónica (No me refería a eso, Mónica).

¿Cómo descubristeis que Joaquín Sabina compone sacando palabras de un bol?

KH: Cada maestro tiene su librillo, men.

TS: Eu gosto de Joaquín Sabina. Tem cançoes muito boas como exemplo Para la libertad. (A mi me gusta Joaquín Sabina. Tiene canciones muy buenas como por ejemplo ‘Para la libertad’).

JM: That's a Serrat song (Esa es de Serrat).

TS: Aleluya.

JM: That's a Luis Eduardo Aute song (Esa es de Luis Eduardo Aute).

TS: Fat Bottomed Girls.

JM: Queen.

TS: Mediterráneo.

JM: Serrat again (Serrat otra vez).

TS: Entao ja nao gosto de Sabina (Entonces ya no me gusta Sabina).

¿Y que Shakira canta como una impresora, como explicáis en vuestro documental?

MF: Que conste que Shakira ha mejorado mucho como cantante. En los primeros discos cantaba como una HP Laserjet 2550L. Ahora ya suena como una Impresora Multifunción HP Deskjet 3730.

TS: Agora é outra cousa (Ahora es otra cosa).

JM: We are very proud of her (Estamos muy orgullosos de ella).

KH: A mi me flipa esta canción que sacó ahora que dice “FFFFFFSSSghhssssssshhhhhhhhhh fftz fttz fftz fffffffffftz sshhhhhkkkk shnkkkkkkkkk" ¿Sabes?

MF: ¿La bicicleta?

KH: Esa.

¿Cuál será vuestra próxima víctima? ¿A qué político queréis dedicarle una canción y qué le diríais?

JM: Politicians are not our victims. All in all, is people's fault that they are right there (Nuestras víctimas no son los políticos. Después de todo, la culpa de que estén ahí es de la gente).

MF: La gente es el verdadero enemigo.

TS: A gente nao é o inimigo. Mas queremos que as pessoas pense por si mesma (La gente no es el enemigo. Pero queremos que la gente piense por si misma).

MF: Pero para eso a veces hay que darles un pollazo.

KH: Incluso dos.

¿Os han censurado la portada del disco Ensalada de coño por ser una cara que aúna una vagina, unos pechos y un pene sangrante?

MF: La portada es un teratoma formado por un coño, dos pelotas, dos tetas y una polla.

JM: The cover was banned in Spotify (La portada fue censurada en Spotify).

KH: Y en Apple Music.

JM: Yes, Apple Music hates dicks (Sí, Apple Music odia las pollas).

MF: En un principio yo quería poner el logo de Correos. Literalmente quería que la portada fuese el logotipo de la sociedad estatal de servicio postal, paquetería y telégrafos.

KH: Pero le dijimos que no.

TS: A min gustábame (A mi me gustaba).