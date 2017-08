Andrea Janeiro tiene novio: es inglés y le ponemos cara

Andreíta y su novio ya no se esconden.

Andreíta (18) ya no se esconde. Se ha hecho mayor y lo está aprovechando. Ahora, y tras numerosos rumores, ponemos cara al chico que le hace sonreír cada día. Un atractivo joven con el que ya se deja ver por la calle y que tiene algo que, seguro, cautiva locamente a la hija de Belén Esteban (43). Y es que el joven guarda un enorme parecido con Justin Bieber (23).

Los jóvenes han sido cazados por la publicación dándose numerosas muestras de cariño.

Coincidencia o no, es de sobra conocida la obsesión de Andreíta con el cantante canadiense. Y es que la Janeiro idolatra locamente al artista desde que este comenzara a ser conocido. Claro que una cosa es enamorarse utópicamente de un ídolo que se encuentra a miles de kilómetros y otra, muy distinta, es vivirlo en persona, como lo está haciendo la hija de la colaboradora, tal y como ha podido comprobar Lecturas.

Y aunque no sea el mismo artista de carne y hueso, Andreíta ha encontrado alguien que se le asemeja (y mucho). Y es que al chico no le falta detalle. Guarda parecido hasta en los tatuajes que parecen que han enamorado a la hija de la Esteban. Más alto que ella, con una gorra que no se la quita en ningún momento (al igual que el cantante) y hasta con el móvil continuamente en la mano, el joven regaló numerosos momentos cariñosos a Andreíta, que se mostró muy unida a él, pues en ningún momento se separaron y era ella quien le agarraba apasionadamente para darle besos.

Lo único que por ahora se sabe del joven es que es de nacionalidad británica y que reside en Birmingham, localidad en la que se encuentra la universidad a la que acudirá este septiembre la hija de Belén Esteban para iniciar sus estudios de Comunicación. Ya se dice que él es el responsable de que Andreita haya tomado esta decisión.

Andreíta y su madre generaron gran expectación el día de su cumpleaños. Gtres

Ajenos a las miradas indiscretas, la pareja se dejó ver a plena luz del día cogidos de la mano y tomando algo por los bares de Benidorm, así como de fiesta por la ciudad alicantina, como demuestran las imágenes publicadas por la citada revista. Pero las muestras de cariño fueron más allá. La pareja no dudó en enseñar a plena luz lo enamorados que se encuentran, besándose en numerosas ocasiones y haciendo alarde de su complicidad con juegos entre ambos.

[Más información: Así es la universidad de lujo de Andreíta: la 226 del mundo con salón de belleza]

Él es es el primer amor conocido de Andrea Janeiro y aunque es la primera vez que se les ha visto juntos, la complicidad indica que ya llevan tiempo conociéndose y que ahora están disfrutando con mucha pasión en la residencia que la colaboradora tiene en la ciudad alicantina. Pero no están solos.

A la idílica pareja les acompaña el inseparable amigo de Andreíta: Isma, con el que se marchó a Malta a disfrutar de la fiesta de la isla francesa y con el que ya ha mostrado en numerosas ocasiones su complicidad; llegándose a especular, incluso, con un posible romance entre ambos. Algo que queda más que descartado tras las fotos de Andreíta besándose apasionadamente con el que sí es su chico y con el que compartirá sus días próximamente en Inglaterra.

[Más información: Andreíta, primeras vacaciones sin su madre]