Telecinco indulta a Chayo Mohedano: este domingo se rompe su veto

Chayo Mohedano vuelve a Telecinco. Después de años enfrentada a la cadena en los tribunales, la hija deRosa Benito y Amador Mohedano visitará este domingo Viva la vida, el magacín de Toñi Moreno, para presentar su nuevo single A la que venga.

Se romperá así el veto que había caído sobre ella después de que su marido Andrés Fernández interpusiera una demanda contra varios programas de Telecinco con la intención de proteger el derecho a su propia imagen tras emitir la fotografía de su ficha policial. Esta guerra judicial, además de que llevó a la salida de Chayo de Qué tiempo tan feliz, también fue responsable de los despidos de Amador Mohedano como consejero de Mujeres y hombres y viceversa, y Rosa Benito como colaboradora de Sálvame.

“A mí me echaron un 11 de junio. Estoy en Maquillaje y me llama Toño [Sanchís]. Me dice que ha tenido una llamada de Baldomero: 'o quita tu hija la demanda o te vas a la calle'. Me voy a la calle, pero a mí no me amenaza nadie. Voy arriba y hablo con quien tengo que hablar y digo: ¿qué está pasando?. ¿No me merezco que me metan en un despacho a que me digan esto que me tengo que enterar en Maquillaje?", contó Benito en Sálvame Deluxe.

A pesar del duro palo que supuso para Benito, la cuñada de Rocío Jurado se recuperó y siguió apareciendo en programas como Menuda noche y trabajando acompañando a Chayo en su gira musical por los pueblos de España.

Esto último supuso algunos enfrentamientos con sus excompañeros, ya que no dejó entrar a las cámaras de Sálvame a estos "bolos". Así, durante ese verano, Rosa Benito y Chayo Mohedano fueron el centro de gran parte de las críticas de Kiko Hernández y compañía.

Guerra abierta con Sálvame

"Hay noticias de colaboradores que siendo verdad darían mucha audiencia", escribió entonces Chayo en Twitter haciendo referencia sin nombrar a una condena contra Kiko Hernández. "¿A qué te refieres con que hay noticias de colaboradores que darían mucha audiencia? ¿Te refieres a mí? ¿Te refieres a un problema que he tenido con una empresa? ¿Te refieres a un señor que me ha demandado? ¡Ay qué miedo! ¿A una cosa que está recurrida? ¡Mira cómo tiemblo!", le contestó Kiko.

"Yo he visto con mis propios ojos vídeos donde sales tú, que llevo 10 años callado y por el cariño que tengo a Rosa Benito jamás he dicho nada", continuó. ¿Quieres que cuente lo que me contó tu madre en una sala VIP de Telecinco? ¿Lo que le habías contado tú que te había hecho Antonio Tejado? Diez años en silencio, diez", zanjó.

Aún así, las aguas volvieron a su cauce y en otoño se calmó la marabunta. Rosa Benito se reunió con los directivos de Mediaset y negoció su regreso a la cadena, primero con una entrevista en Sálvame Deluxe, después con su participación en Gran Hermano VIP y por último recuperando su silla en Sálvame.

Sin embargo, su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, donde decepcionó a la audiencia y a los directivos de la cadena por su comportamiento apático, el programa de La Fábrica de la Tele decidió volver a prescindir de los servicios de Rosa de manera definitiva ofreciéndole un contrato que Benito no llegó a aceptar por considerarlo abusivo.