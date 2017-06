La lista de bodas 'low cost' de Lucas Vázquez y Macarena Rodríguez

Una olla arrocera, una caja con forma de piña, un portatostadas, una máquina para hacer pasta de forma artesanal, una mermeladera o una tabla de paddle surf. Son algunos de los regalos que forman parte de la lista de bodas del futbolista Lucas Vázquez (26 años), que este fin de semana contraerá matrimonio con su novia desde hace cinco años, Macarena Rodríguez (28).

La pareja, según ha podido saber EL ESPAÑOL, ha elaborado un amplio catálogo de productos low cost pensados para que sus invitados les agasajen. Los precios oscilan entre los 11,90 y los 3.759 euros y van desde un set de posavasos hasta un conjunto metalizando de congelador y frigorífico side by side. Este último objeto bien podría ser un regalo del madridista Sergio Ramos (31), compañero de equipo y, sobre todo, gran amigo del novio.

De entre todos los objetos, llama especialmente la atención un vaso de agua de 35,76 euros y una cucharilla de café cuyo precio asciende hasta los 59,40 euros. Además, los invitados pueden optar por regalar cosas tan curiosas como una jarra lechera de 19,95 euros, una caja con forma de piña valorada en 29,95 euros, un balancín de fibra/junco de 395 euros o una tabla hinchable de paddle surf valorada en 899,95 euros.

Hay regalos para todos los gustos y bolsillos. Desde una olla arrocera de 14,95 euros hasta un plato llano de 214,80. También llama la atención un portatostadas de 69,95 euros y una taza que parece ser de cerámica valorada en 120,60. Aunque qQuizá, uno de los productos más originales de todos los que pueblan la lista de bodas es, sin duda, una alfombra de piel natural cuyo precio alcanza los 238 euros.

Tanto Lucas como su prometida, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y diplomada en Magisterio de Educación Física, están empeñados en que a su enlace no le falte ningún detalle. De ahí que hayan contratado un servicio de wedding plannera fin de poder centrarse únicamente en los aspectos más importantes de la ceremonia, a la que se prevé que acuda gran parte de la primera plantilla del Real Madrid, equipo en el que juega Vázquez desde hace ya dos temporadas.

Los novios ya lo tienen todo listo para el gran día. Macarena Rodríguez lleva ya un tiempo probándose diferentes vestidos de novia y recientemente se decantaba por el que finalmente lucirá en su enlace que, tal y como se indica en la propia lista de bodas, se celebrará este domingo 18 de junio. Un mes antes, la joven hacía las maletas y se marchaba con su grupo de siempre rumbo al destino de su despedida de soltera.

Fue el primer fin de semana de mayo. Macarena Rodríguez y 12 amigas se desplazaban hasta Sevilla para disfrutar de la Feria y lo hacían con un look de lo más flamenco: camisetas de topos o lunares negros, pantalones negros y taconazos. La novia sin embargo, lució una especie de peluca, una boa y una blusa diferente a la del resto de sus amistades.

Por su parte, el jugador blanco ha tenido también su última celebración como soltero rodeado de sus amigos. Tal y como apunta As, el futbolista ha viajado estos días hasta Ibiza con una peluca rubia y camisetas en las que podía leerse la leyenda "Hasta el final... la vamos a liar" acompañada de una imagen con la cara del novio y dos copas de la Champions League.

Una pedida de mano como la de Bartra

El propio Lucas Vázquez desveló, durante una visita al programa El Hormiguero, cómo pidió la mano de Macarena Rodríguez. Lo hizo exactamente igual que su otrora rival deportivo Marc Bartra (26), exjugador del Fútbol Club Barcelona, que curiosamente se casará con su novia y madre de de su hija, Melissa Jiménez (29), el mismo día que el jugador del Real Madrid.

La madrileña sala de cine Kinépolis Diversia fue el escenario elegido por Vázquez para proponerle matrimonio a su novia. "Compramos las entradas, las palomitas y el refresco, y entramos a la sala, que estaba vacía. Después de los anuncios se apagaron las luces y salió el vídeo que le había preparado, una secuencia de fotos nuestras con nuestra canción favorita de fondo. Antes de que finalizara ponía: ¿Quieres casarte conmigo? Y ya me arrodillé, saqué el anillo... ¡Si me decía que no era para matarme! Pero me dijo que sí, ni se lo pensó.

La pareja, que ha disfrutado de unas vacaciones en Ibiza antes de encarar el gran día, acaba de celebrar el cumpleaños de Macarena. "'Felicidades mi niña guapa" Es muy bonito poder compartir la vida contigo. Por muchos cumpleaños más juntos. Te quiero", era la dedicatoria del jugador a su futura mujer.