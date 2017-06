La orgía de Bárbara Rey con otros dos famosos y un socorrista

Tras meses reacia a sentarse en un plató de televisión tras las informaciones publicadas sobre su supuesta relación con el rey emérito Don Juan Carlos, Bárbara Rey (67 años) acudía este lunes al programa All you need is love… o no de Telecinco. Sin embargo, a pesar de que la exvedette acudía para hablar sobre el amor, en ningún momento habló sobre esta cuestión.

De hecho, lo más que consiguió el presentador Risto Mejide es que Rey dijera que no le gustan las personas que matan animales. “De cualquier persona que mata un animal pienso que es un malvado y un ser despreciable (...) Y, sobre todo, me parece terrible si se han tenido experiencias desagradables en la vida con armas de fuego”.

De lo que sí habló la murciana fue de sexo. No se cortó y contó cómo fue una orgía que hizo con otra conocida mujer, el marido de ésta y su por entonces marido Ángel Cristo.

“No quiero ni recordarlo. No me enrollé. En realidad, se terció. Participamos… y no. Fuimos otra mujer, su pareja, más maravilloso todavía; la mía, que descubrí lo que tenía que haber descubierto antes, y uno que era el socorrista. Menos mal que estaba ahí porque sino nos hubiéramos ahogado todos”.

Como ya ha contado en otras ocasiones, esa mujer a la que se refiere es Chelo García Cortés, quien por entonces estaba casada con José Manuel Parada. Por su parte, Rey estaba casada con el domador de animales, Ángel Cristo.

Precisamente la exvedette contó que si pudiera volver atrás en el tiempo no se hubiera casado con él. “Mi matrimonio me duró un cuarto de hora”, comentó la de Totana, añadiendo que no toleraba “las vejaciones, el insulto, la falta de respeto, las mentiras…”

Pero volviendo a sus experiencias sexuales, Rey confesó que “se arrepiente de haber visto varias veces desnudo a Alain Delon. “No hay muchas cosas como las pintan. No creeis que sea por un defecto. Alain era un hombre que su piel era maravillosa, como terciopelo, pero no me provocaba nada".