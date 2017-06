El futuro de Davidelfin, en manos de los Postigo

Los hermanos Postigo se han quedado huérfanos de 'padre' y 'madre' artísticos. Tras la muerte de Bimba Bosé hace tan solo 5 meses, la marca Davidelfin se quedó sin su musa, su imagen en las pasarelas. Ahora, tras el fallecimiento del diseñador, pierde su otro pilar fundamental.

El fotógrafo Gorka Postigo, ex novio de Delfín, es el consejero delegado (cargo de mayor responsabilidad) de la empresa Fourquet 17 SL, a través de la que gestionan la actividad de la marca Davidelfin. Hace ya 16 años que Gorka, su hermano, el músico Diego Postigo, Bimba Bosé y el diseñador David Delfín unieron sus conocimientos de fotografía, escultura, vídeo y moda para crear la marca multidisciplinar.

La tercera hermana, Deborah Postigo, también entró en la sociedad fundacional haciéndose cargo de la comunicación. Aunque ya salió de la actividad diaria de la empresa y se dedica a dar clases de yoga y mindfulness, sigue participando en la firma de moda a través de la sociedad familiar Hispano Holandeses Internacional SL. En esta sociedad están los tres hermanos Postigo y sus padres, el empresario inmobiliario donostiarra Jorge Postigo y la holandesa Martha Breedveld Mersel.

De esta manera, la familia Postigo se coloca al frente de la marca Davidelfin tras la muerte del diseñador. Tanto Bimba Bosé como David Delfín tuvieron siempre muy buena relación con ellos, de hecho Bimba Bosé repitió en varias ocasiones que fue una gran suerte conocer a sus "suegros".

LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA

Las muertes de Bimba Bosé y David Delfín obligan a la marca a replantear su identidad corporativa, aunque su agencia de comunicación, consultada por EL ESPAÑOL, todavía no ha explicado cómo será esa transformación. No sería la primera firma de moda que sobrevive después de perder a sus fundadores. Existen ejemplos como los de Pedro del Hierro, Manuel Pertegaz o Jesús del Pozo, que han continuado. La esencia de la marca Davidelfin trasciende el icono del diseñador. Su equipo no solo se centró en las pasarelas, sino que también diversificó su labor en el ámbito publicitario, audiovisual y en el diseño gráfico.

La empresa Davidelfin no disfruta de muy buena salud económica actualmente. En 2015 tuvo unas pérdidas de más de 50.000 euros. Aunque, paralelamente, los hermanos Postigo mantienen otros negocios. Gorka Postigo tiene una empresa de arquitectura, Gorka Postigo SL y su hermano Diego Postigo también tiene su empresa unipersonal. Todavía conserva también una sociedad con Bimba Bosé a través de la que gestionaba su grupo de música, 'The Cabriolets'.

Los cuatro artistas fueron un equipo inseparable y fructífero. De hecho, bautizaron a la marca Davidelfin "como metáfora de la unión de las inquietudes del grupo", según explican en su texto fundacional, escrito por David Delfín. Su amistad estuvo por encima incluso de los problemas de pareja (las rupturas de Gorka y David y Diego y Bimba). Precisamente esa fue la clave del éxito de su negocio.

Juntos crearon campañas de éxito y proyectos muy diversos. Diseños de botellas de vino, joyas para la firma Suárez, los uniformes de la compañía hotelera Iberostar o incluso el vestuario para la Compañía Nacional de Danza y de la película 'Los amantes pasajeros', de Pedro Almodóvar.

A partir de 2002 llevaron sus colecciones a la pasarela Cibeles de Madrid y a partir de 2010 a la Semana de la Moda de Nueva York. Sus diseños, bajo la dirección artística de David Delfín, nunca dejaron indiferentes a nadie, incluso fueron controvertidos. Algo que no impidió que el Ministerio de Cultura reconociera el año pasado la trayectoria de Diego David Dominguez González (David Delfín) con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2016.

