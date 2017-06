Pelayo Díaz, hundido por la muerte de David Delfín: "Te has llevado un buen pedazo de mí"

El adiós de David Delfín tras más de un año de lucha contra el cáncer ha dejado desolado no solo al mundo de la moda, sino, sobre todo, a su círculo de personas más íntimo. El diseñador se despedía el mismo día que su novio, Pablo Sáez (29 años) celebraba su cumpleaños, algo que parecía cosa el destino pero que inevitablemente llena de tristeza. La misma que ha sentido su expareja, Pelayo Díaz (30), que tras el shock inicial por la noticia y tras necesitar varias horas para digerirlo, finalmente también quiso despedir al que fue uno de los hombres más importantes de su vida y al que no se ha cansado de recordar en innumerables ocasiones desde Cámbiame.

El malagueño y el ovetense se conocieron en 2006, cuando comenzaron a trabajar mano a mano en el taller de Delfín. Se enamoraron y su amor duró largos años en los que experimentaron el ascenso de la marca y el éxito de cada pasarela. Por todo ello, Pelayo solo tiene palabras llenas de amor y agradecimiento hacia el diseñador que a pesar de su ruptura sentimental en 2014, seguía siendo una persona fundamental en su vida.

Así lo ha querido mostrar en sus redes sociales, donde ha escrito unas líneas muy emotivas en las que abre su corazón y habla con más pasión que nunca del hombre que marcó su vida: "David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera. Todos saben que tenías un gran talento, pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo qué sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuánto me has enseñado sin que te dieras cuenta, pero he tomado nota de todo, David. Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón , pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma, David... Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one 👑💕🐬 #davidelfinforever".

Tras leer esas líneas podemos hacernos una idea de lo que supuso para el estilista acudir a la capilla ardiente del diseñador. De ahí que se mostrara desolado, con un rostro triste, cabizbajo y a punto del llanto mientras caminaba hacia la entrada del Museo del Traje donde estaba todo dispuesto para dar el último adiós a David Delfín.

La marca de Davidelfínse creó en 2002, de la mano de Bimba Bosé, Gorka Postigo y Diego Postigo junto al diseñador, que en cuestión de meses ya estaba en boca de los más expertos en el mundo de la moda. Solo cuatro años después 'se subía al barco' un jovencísimo Pelayo Díaz que contribuyó a la labor profesional del malagueño y, sobre todo, a aportarle gran felicidad y amor durante casi una década.