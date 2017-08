La minifalda de Letizia, a debate en Europa: ¿es su estilo demasiado juvenil?

"Blanco, sin mangas y acentuando las piernas reales de una manera muy sexy". Así define la prensa extranjera el último modelo que lució la reina Letizia (45 años) en Palma de Mallorca. A priori, uno pensaría que los medios europeos están obnubilados con el estilo de la royal patria, pero nada más lejos de la realidad. Algunos de ellos se han atrevido a criticar la elección de la asturiana debido, fundamentalmente, al largo del vestido o, mejor dicho, a lo corto del mismo.

"Un minivestido súpercorto. No debería sentarse. Simplemente no podemos mirar hacia otro lado (...). Los ojos siempre aterrizan en su revelador look", afirmaba el semanario alemán Bunte en referencia a la elección de la reina para ir de excursión con su familia al municipio mallorquino de Sóller.

El vestido blanco de Adolfo Domínguez, que Letizia estrenó en 2013, dejaba al descubierto su bronceada piel. De ello se percató el británico Daily Mail. "Lució un minivestido que mostraba sus muslos y que se asemejaba a los estilismos veraniegos que lucían Leonor (11) y Sofía (10). Todas ellas eligieron finos vestidos de lino", aunque las dos hermanas se decantaron por otra firma también gallega: Zara.

Un estilo ¿demasiado juvenil?

Han sido muchos los medios europeos a los que no les ha pasado desapercibido el particular estilo que luce siempre Letizia cuando se encuentra de vacaciones en Palma de Mallorca. "Su look es muy parecido al de sus hijas. De ahí que no todas las piezas de su guardarropa sean de alta gama. Durante sus primeros días en la isla, se paseó con un top amarillo, negro y blanco de Mango valorado en 45 euros", según Independent.

La reina Letizia, en sus diferentes veranos en Palma de Mallorca. E. E.

El estilo de Letizia es, para los medios internacionales, "mucho más vanguardista y juvenil" que el de Kate Middleton (35), "a pesar de ser casi 10 años mayor". "Lucha contra las restricciones y se muestra más atrevida con su familia de vacaciones que en los actos de su agenda oficial".

Lo cierto es que la reina consorte elige para su estancia en Baleares modelos sencillos, informales e incluso con cierto aire infantil. Lo hace siempre que los puntuales actos institucionales que presiden en la isla se lo permiten. Así, los pantalones holgados y cómodos, ya sean estampados o lisos, así como las camisetas básicas dominan su fondo de armario en Marivent.

En la mayoría de las ocasiones, Letizia trata de asemejar sus estilismos a los de sus dos hijas, algo que se hace mucho más visible durante el tradicional posado estival en Palma. Las rayas de estilo marinero y los vestidos mini se combinan con las sandalias o las menorquinas, el pelo suelto y la escasez de joyas. Un estilo característico -y más infantilizado que el resto del año- que suele marcar cada verano de la esposa de Felipe VI (49) en Mallorca.

Tal es el mimetismo de Letizia con Leonor y Sofía que en alguna ocasión han llegado a lucir exactamente la misma ropa, tal y como sucedió en 2015, cuando madre e hijas posaron juntas en los jardines de Marivent. La reina y su benjamina aparecieron con una camiseta de estilo romántico de la extinta firma Flamenco.