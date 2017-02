Las desafortunadas palabras de Bertín Osborne que le han acarreado un gran disgusto

A nadie le cabe la menor duda de la sensibilidad especial que tiene Bertín Osborne con las enfermedades infantiles. No solo por su hijo Kike, sino por la labor que hace al frente de la Fundación Bertín Osborne, dedicada a la orientación y apoyo a los padres con hijos con lesiones cerebrales. Sin embargo, un desafortunado (pero sin malicia ni intención) comentario le ha acarreado grandes críticas.

Para el común de los mortales pasó desapercibido, pero no para los padres con hijos autistas. Fue el pasado miércoles, durante el programa ‘Mi casa es la tuya’ que realizó con los actores Javier Cámara, José Coronado y Roberto Álamo. Fue justamente en la conversación que mantuvo con este último cuando se produjo el desliz. En un momento de la charla apareció la pareja del actor, psicóloga de profesión y una autoridad en Colombia sobre el autismo y el síndrome de Down, una gran ayuda para interpretar el papel de un personaje con discapacidad intelectual. Esto dio pie a que Bertín y Roberto hablaran del autismo.

Roberto Álamo: Es muy difícil. Tú lo sabes porque el autismo…

Bertín Osborne: El autismo es de los más difíciles, sí.

Roberto Álamo: Un autista no muestra ningún tipo de emoción.

Bertín Osborne: Ni empatía ninguna. Eso para los padres es horrible. En nuestra fundación tenemos algunos padres de niños y de niñas con ese… Y los padres lo pasan fatal, porque es probablemente… Por ejemplo, mi hijo es el más cariñoso del mundo. Todo el tiempo te quiere abrazar, besar y “papi tal”... Sin embargo, un niño o una niña con autismo es un ente distinto y los padres se frustran. Es terrible.

Roberto Álamo: Es terrible, es terrible.

“Un ente distinto”. Una expresión desafortunada, pero sin malicia y sin ninguna intención. No obstante, estas palabras le han acarreado un aluvión de críticas que han llevado al presentador a grabar un vídeo pidiendo perdón. “Os pido mil disculpas. Me conocéis y soy el menos indicado. Jamás haría ni diría nada para menospreciar a los niños y muchísimo menos a sus padres porque yo soy uno también. No sé por qué pasó eso”, argumenta Bertín.

Palabras desafortunadas q no acompañan el pensamiento ni el sentimiento hacia los niños con autismo y sus familias. pic.twitter.com/5cfVhLiwON — Bertín Osborne (@BertinOsborne) 16 de febrero de 2017

su propia mujer, Fabiola Martínez, fue la primera ‘horrorizada’ con esa expresión. Su mujer, en conversación con EL ESPAÑOL, se ha mostrado preocupada por el malestar que ha causado esa expresión, pero indulgente con su marido. “Fui yo quien le conté lo que ocurría a Bertín. El jueves por la mañana me empezaron a llegar infinidad de mensajes contándome lo ocurrido. No pude ver el programa porque acudí al estreno de la película de Arango, ‘Lo que la verdad importa’, así que pedí la cinta del programa para verlo. Efectivamente es una expresión desafortunada”, asegura Fabiola.

No obstante, y aunque entiende el revuelo, no comprende que se pueda pensar mal de Bertín. “Yo solo pido que se entienda como lo que es, una mala expresión de una persona que demuestra cada día su dedicación, apoyo y defensa de niños con enfermedades mentales. Nadie puede dudar de él en este sentido”.

El primero en entenderlo ha sido el propio Roberto Álamo, quien se ha sumado a la disculpa del presentador