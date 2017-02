David Delfín empapela Madrid con una imagen de Bimba Bosé

David Delfín (46 años) no olvida a su gran amiga Bimba Bosé, fallecida el pasado 23 de enero a causa de un cáncer de mama. Por eso, el diseñador, en la Semana de la Moda, ha decidido hacer un homenaje a su musa. El creador, quien también está luchando contra la misma enfermedad, ha realizado una pegada de carteles con la imagen de la modelo. En la fotografía aparece Bimba Bosé, en blanco y negro con una camiseta con corbata y el hastag #bimbaforever.

"Se trata de un cartel ilustrado con una fotografía de Gorka Postigo (excuñado de Bimba y pareja durante muchos años de Delfín), que ocupará las calles de Madrid y las zonas de acceso al pabellón 14 de Ifema coincidiendo con la Mercedes Benz Fashion Week Madrid hasta el miércoles 22 de febrero”, según han explicado en la página web de la firma de ropa del diseñador. Bimba fue una de las creadoras de la marca Daviddeflin en 2001 junto al malagueño, a Deborah, a Gorka, ya su exmarido y padre de sus dos hijas, Diego Postigo.

Gorka Postigo lo ha explicado en su cuenta de Instagram: "La primera foto que te hice. La primera foto que hice. La primera camiseta pintada a mano por David Delfín. El comienzo de una aventura que empezó hace 15 años. Una aventura que no ha hecho más que empezar. Un regalo haberme cruzado en esta vida con gente tan talentosa, generosa y maravillosa. Tanto aprendido y tanto por hacer aún. Gracias preciosa por la infinita inspiración y por un viaje que aún no ha terminado. Meet you at the dance floor".

También se ha creado una edición limitada de camisetas con las misma imagen que se ha empapelado la capital. "El total del beneficio de la venta se destinará a apoyar el trabajo de de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en su lucha contra la enfermedad", añadieron. Amigos como Bibiana Fernández (63) se han sumado a esta iniciativa y han compartido la imagen en sus redes sociales con sus seguidores.

MIGUEL BOSÉ TAMPOCO LA OLVIDA

Este miércoles por la noche Miguel Bosé (60 años) se subía de nuevo a un escenario después de la triste muerte de su sobrina Bimba. El Auditorio Nacional de México acogió este concierto, el primero de su gira Estaré, y en éll no pudo faltar el recuerdo a la modelo. El cantante le dedicó su tema Amiga sin poder contener la emoción ante la ovación del público.