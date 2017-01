MUERE UN ICONO

Diego Postigo, David Delfín y Miguel Bosé, los tres hombres de Bimba

La cantante y modelo llevaba un as de corazones con una D, de Diego, su ex, y Dora, su hija mayor, tatuado en un brazo. Ni la vida ni la carrera de Bimba Bosé se podrían entender sin la presencia de su tío Miguel, su ex Diego y su amigo del alma David.