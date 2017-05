Alerta por el melanoma: los casos siguen aumentando a pesar de las campañas

Este miércoles comenzaba en Madrid el 45 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología, la reunión más importante de la especialidad a nivel nacional. Aunque son muchos los temas que se tratarán en esta conferencia, el cáncer de piel será uno de los protagonistas. En concreto, se hablará mucho del melanoma, el tumor de piel más mortal y del que cada año se diagnostican aproximadamente 4.000 casos nuevos. Se trata de una cifra, además, que aumenta de año en año, a pesar de que los médicos llevan años advirtiendo de que se trata de un cáncer fácilmente prevenible con un sencillo cambio de hábitos que implica sobre todo no tomar el sol sin protección.

A los dermatólogos no les llama la atención que la incidencia no haya disminuido. De hecho, comentan, en países donde las campañas de prevención comenzaron mucho antes -como Australia o Nueva Zelanda, donde los casos duplican a los de España- es ahora cuando se están empezando a ver los primeros resultados.

El portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) Agustín Buendía explica a EL ESPAÑOL que, de hecho, estos países han dejado de ocupar los primeros puestos en incidencia de melanoma, que han trasladado a Hawai. "No sabemos si los casos no han bajado porque las campañas no han dado fruto o porque no ha dado tiempo a que lo den, personalmente creo que es lo segundo", señala el dermatólogo.

El presidente de la AEDV, Pedro Jaén, señaló por su parte los aspectos positivos de las campañas: "En lo que se ha mejorado es en el diagnóstico precoz, ahora se detectan antes porque la gente es más consciente".

En España se diagnostican entre 9 y 10 casos por cada 100.000 habitantes al año, dentro de la media europea. A pesar de que hay más sol, el fototipo de los españoles es más alto, lo que explicaría las buenas cifras en comparación con otros países más fríos.

El principal problema en las campañas de prevención reside, según los expertos, en los adolescentes. "Los niños están más protegidos porque los padres son más conscientes, y también se protegen más las personas mayores, que no quieren tener arrugas", resaltó Jaén. "Nos gustaría tener datos de que disminuye la incidencia, pero no los tenemos ni sabemos cuándo los vamos a tener", añadió.

Consejos de fotoprotección

Los dermatólogos han aprovechado para recordar cómo hay que protegerse del sol y la importancia de este hábito, que podría acabar hasta con un 80% del cáncer de piel si se hace desde la infancia.

Los sombreros deben de ser una parte esencial del guardarropa, en los ámbitos "laboral, recreativo y escolar", afirman los especialistas.

Intentando acabar con una finalidad de uso muy extendida, los dermatólogos también explican que nunca se debe de utilizar crema solar para prolongar el tiempo de exposición.

Respecto al tipo de crema que hay que utilizar, los dermatólogos lo tienen claro: se recomienda una protección solar de 30 durante al año y de 50 en verano.

Respecto a la polémicade si protegerse del sol puede evitar la síntesis de vitamina D, Jaén recordó que si bien se trata de una vitamina muy necesaria, ésta se consigue con diez minutos de exposición solar "en la cara o los antebrazos", evitando siempre las horas centrales del día.