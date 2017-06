La NASA contra Gwyneth Paltrow: las "pegatinas de bienestar" son inútiles

Gwyneth Paltrow la ha liado. O, al menos, eso dice la NASA. La agencia aeroespacial norteamericana ha llamado la atención a la actriz estadounidense por promocionar en su portal de estilo de vida en Internet unas "pegatinas de bienestar" hechas de un material supuestamente utilizado en trajes de astronauta cuando no es así, informaron hoy medios locales.

Según la descripción inicial de la página web de Paltrow, Goop, las pegatinas se colocan en el cuerpo para "suplir las deficiencias en tus reservas, creando un efecto calmante, aliviando la tensión física y la ansiedad", recoge el portal 'TMZ', especializado en noticias sobre famosos.

Body Vibes, la distribuidora de las pegatinas, alegaba que el producto estaba hecho con el mismo material de carbono conductor que sirve a la NASA para seguir las constantes vitales de los astronautas mientras llevan su traje, informó 'The Washington Post'.

No obstante, un representante de la NASA aseguró que la agencia espacial no tiene ningún revestimiento de carbono conductor en sus trajes especiales y, de manera más general, que no utiliza fibra de carbono en su elaboración.

Tanto Goop como Body Vibes eliminaron las referencias a la NASA en sus descripciones de estas "pegatinas de bienestar", que se venden a un mínimo de 60 dólares (53,9 euros) por 10 unidades.

Goop señaló que las recomendaciones de productos que hace no suponen un "respaldo formal" ni representan el punto de vista del portal, y Body Vibes se disculpó ante la NASA, la página de Paltrowy sus clientes por el "error".