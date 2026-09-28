Escape Room 2: vuelve el suspense y las risas con los amigos atrapados de nuevo

Una antigua atracción subterránea, un reloj de 60 minutos y una amenaza letal pondrán a prueba de nuevo al grupo de amigos.

El próximo 9 de octubre de 2026 llega a los cines Escape Room 2, la nueva entrega de la exitosa comedia creada por Joel Joan e Hèctor Claramunt. La película nos adentra en una trepidante y divertida aventura cargada de suspense y risas, donde la diversión y la tensión vuelven a ir de la mano.

En el corazón del relato se encuentran Edu, Marina, Viky y Rai, quienes cinco años después vuelven a coincidir en un nuevo local en Montjuïc. Pronto quedarán atrapados en una antigua atracción subterránea: un túnel del terror con un contador de 60 minutos y una amenaza letal que les resultará inquietantemente familiar.

Escena de "Escape Room 2" Zona Ñ.

El reparto está encabezado por Joel Joan, Paula Vives, Ivan Massagué y Mònica Pérez, quienes dan vida a esta historia llena de giros inesperados bajo la dirección de Hèctor Claramunt. Sus interpretaciones aseguran un espectáculo dinámico que mantendrá al espectador entre el suspense y la risa en la pantalla grande.

Desde el Club Zona Ñ queremos invitarte a disfrutar de la película antes que nadie en el exclusivo preestreno en Barcelona en versión original en catalán (VO). Sorteamos 5 entradas dobles para la cita en los cines Mooby Bosque de Barcelona el próximo jueves 1 de octubre de 2026 a las 19:30 h.

Una propuesta imprescindible que conquistará a los amantes de la comedia, el ingenio y las historias llenas de ritmo.