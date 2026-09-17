Ceuta 50 días después de la invasión: Pedro J. responde este jueves en 'La Hora del Suscriptor'

La Hora del Suscriptor: Ceuta tras la crisis de julio, ¿invasión o desamparo geopolítico? Este jueves, los suscriptores de EL ESPAÑOL tienen una cita exclusiva con Pedro J. Ramírez. El director del periódico analizará en detalle el impacto de los últimos acontecimientos en la ciudad autónoma, así como la gestión llevada a cabo por el Gobierno.

El periodista especializado Rafa Martí y el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, analizarán este jueves en un encuentro exclusivo con los suscriptores el impacto de la entrada masiva de julio y las consecuencias de la tensión en la frontera sur.

Las jornadas a finales del pasado mes de julio volvieron a situar a Ceuta en el epicentro de la marejada política y fronteriza. La masiva llegada de personas a través del espigón del Tarajal y las fronteras de la Ciudad Autónoma no solo colapsó las infraestructuras locales y asistenciales, sino que reabrió con virulencia el debate sobre la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas con Rabat y el papel que juega la Unión Europea en la custodia de su frontera sur.

¿Fue la oleada de inmigrantes en nuestro territorio una crisis impredecible o un fallo deliberado en las alertas de inteligencia y la cooperación transfronteriza? ¿Qué margen de respuesta le queda a España ante la presión migratoria instrumentalizada? ¿En qué situación quedan los ciudadanos ceutíes tras la sobreocupación en la ciudad y el colapso de los servicios esenciales?

Para analizar en profundidad los entresijos de esta crisis, desgranar los datos del terreno y examinar las ramificaciones geopolíticas de lo ocurrido, EL ESPAÑOL celebra este jueves una nueva edición de 'La Hora del Suscriptor'. Un encuentro único y exclusivo —conducido por Ana Núñez-Milara— en el que el periodista especializado Rafa Martí aportará las claves informativas y responderá a las primeras preguntas sobre lo vivido a finales de julio y el futuro inmediato de la región.

Un espacio para la participación de los suscriptores

Pero 'La Hora del Suscriptor' no es solo un espacio para el análisis experto, sino un canal de diálogo bidireccional. En la segunda parte del encuentro, los suscriptores tomarán la palabra para plantear directamente sus dudas, compartir reflexiones e interactuar en directo con el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, viviendo de primera mano el pulso del periodismo de investigación y el análisis político al más alto nivel.

¿Ha fallado la política exterior del Gobierno en la contención del norte de África? ¿Tiene la Ciudad Autónoma herramientas suficientes para evitar que episodios de este calado se repitan?

Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta este jueves 17 a partir de las 19:00 horas. ¡No te lo pierdas!