123tinta.es lanza su campaña de Black Friday con descuentos en material de impresión y oficina

A partir del 24 de noviembre, el ecommerce especializado en cartuchos de tinta y tóner ofrecerá un 10% de descuento en productos de su marca propia.

Un año más, 123tinta.es, el ecommerce líder en cartuchos de impresoras y toners, se suma a la gran cita del Black Friday. Con una campaña especial que ofrecerá descuentos del 10% en su marca propia y ofertas especiales en una amplia selección de productos de uso frecuente, tanto para particulares como para empresas.

Celebrado el último viernes de noviembre, el Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas con atractivos descuentos en todo tipo de productos.

En este contexto, 123tinta.es quiere facilitar la renovación de materiales de impresión, oficina y papelería con precios aún más competitivos.

Por eso, la compañía lanza su campaña de Black Friday 2025 con ofertas desde el 24 de noviembre, ampliando la oportunidad de ahorrar en cartuchos, toners, material de oficina, etiquetas, cintas y mucho más, todo ello con la calidad garantizada que caracteriza a su marca propia.

Una campaña que se extiende hasta el Cyber Monday

El Cyber Monday, que se celebrará el día 1 de diciembre, pondrá el broche final a esta campaña de ahorro con nuevas oportunidades en la web de 123tinta.es. Los clientes podrán encontrar artículos con descuentos adicionales por tiempo limitado.

Con esta acción, 123tinta.es busca ayudar tanto a empresas como a hogares a adquirir productos esenciales a precios inigualables y aprovechar al máximo estas fechas de grandes oportunidades.