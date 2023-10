La pianista Yulianna Avdeeva vuelve al Teatro Principal de Alicante

La joven y brillante pianista rusa Yulianna Avdeeva vuelve a la Sociedad de Conciertos de Alicante por tercera vez (las anteriores fueron en 2012 y 2018) en un momento en el que ha alcanzado una gran madurez artística e interpretativa.

La actuación tendrá lugar el martes 10 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante. La artista tocará piezas de Bach, Shostakovich, Szpilman y Prokófiev.

Este concierto está también incluido en el acuerdo de colaboración de la Sociedad con el Club Zona Ñ de EL ESPAÑOL por el que cuatro suscriptores podrán asistir a todos los conciertos como invitados.

Temporada 23-34 de la Sociedad de Conciertos de Alicante

La intérprete vive un gran momento artístico. En la temporada 2022/2023 debutó en el Carnegie Hall y actuó con la Orquesta Sinfónica de Viena, además de ofrecer conciertos con Teodor Currentzis y la Orquesta Sinfónica SWR en Múnich, Hamburgo y Viena, entre otros lugares.

Una carrera fulgurante

Tras sus éxitos en el Concurso Europeo de Piano de Bremen, el Concours de Genève y el Concurso Internacional de Piano Artur Rubinstein in Memoriam de Bydgoszcz, la victoria de Yulianna Avdeeva en el prestigioso Concurso Chopin de Varsovia en 2010 marcó el inicio de su carrera internacional.

Yulianna Avdeeva ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham o la Filarmónica Checa, entre otras muchas.

Esta temporada está marcada por impresionantes colaboraciones, con actuaciones con orquestas y directores de renombre. También se embarcará en una gira con la The Orchestra of the Eighteenth Century en Japón y regresará a la Orchestra Sinfonia Nazionale della Rai con Robert Trevino.

