Selva de hormigón y lagartos, el primer regalo directo del año para suscriptores de El Español

El escritor uruguayo ha repasado algunas de las principales claves de Selva de hormigón y lagartos.

¿Qué te ha motivado a escribir esta novela?

Selva de hormigón y lagartos nació de la desesperación, del miedo. Con mi pareja, Susana, cuando llegamos a Barcelona y nos pusimos a buscar un techo pasamos un calvario. El libro nació de esta incertidumbre, del miedo a quedarse en la calle y de la desesperación por no haber encontrado una casa fue donde se me cruzó por la cabeza okupar. Este es el germen de Selva de hormigón y lagartos. Este es el infierno por el que tuvieron que pasar los personajes.



¿En qué género literario crees que encaja mejor?

En la novela negra. El libro muestra los enfrentamientos entre independentistas catalanes y grupos nacionalistas, la homofobia, el funcionamiento de una célula terrorista, la discriminación y el perjuicio que sufren los árabes y los pacientes psiquiátricos.

¿Te ha resultado difícil sintetizar en esta obra todo este submundo?

Sí, no fue fácil. Es una novela coral, con capítulos cortos. Son once personajes principales y cada uno tiene su historia. Mientras me documentaba, los personajes se fueron creando y ganando peso.

Selva de hormigón y lagartos muestra también las desigualdades económicas y sociales que se viven en España. ¿Ves alguna analogía con la situación que tú viviste en Uruguay hace quince años?

Por experiencia propia puedo decir que la crisis económica que se vivió en Uruguay en 2000 fue mucho más dura que la crisis española del 2008. En Uruguay se pasó mucha hambre. Indudablemente que lo que se vivió en Uruguay tiene repercusión en mi forma de tratar las desigualdades en Selva de hormigón y lagartos, pero solo en los personajes uruguayos.

Maximiliano Rodríguez Vecino

Y para terminar, hablemos de fútbol, que sé que eres un gran futbolero: ¿Crees que se mereció Argentina ganar el Mundial?

Messi merecía ganar un Mundial. Argentina y Sudamérica también lo merecían. Este mundial siempre será recordado por la Argentina de Messi. Pero no deberíamos olvidar que Marruecos con un equipo humilde dio un ejemplo en valores y sacrificio. Y para mí el fútbol se trata de eso.

