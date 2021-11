Suscríbete y tu regalo de bienvenida será 'Palabra de director', el libro de Pedro J. Ramírez

Este mes, recibiremos a nuestros nuevos suscriptores con un regalo muy especial para todos los que formamos parte de la familia de EL ESPAÑOL e Invertia, con el nuevo libro de nuestro presidente y director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez, Palabra de director, la primera parte de sus memorias, que se publicará el 17 de este mes con el sello de Editorial Planeta.

Palabra de director repasará más de treinta años de vida española e incluirá revelaciones y testimonios nunca publicados sobre hechos tan relevantes como el 23-F, el 11-M o las negociaciones con ETA. También aportará conversaciones inéditas con los cinco primeros presidentes de la democracia: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hay cosas que yo viví y que no he podido contar antes y que no deben caer en el olvido. He decidido contarlas ahora porque los jóvenes tienen derecho a saber cómo era la España de la que proceden", ha explicado Pedro J. Ramírez sobre el contenido del libro.

Según Editorial Planeta, se trata de unas memorias "tan esperadas como necesarias por el privilegiado papel de Pedro J. Ramírez en la vida política y periodística española" y asegura que "en un estilo objetivo y confesional, Pedro J. expone con nueva luz la historia palpitante de España desde la Transición. Los sucesos políticos, los protagonistas, las mentiras y las verdades destapadas, los entresijos del 23-F, el desenmascaramiento de los GAL, las campañas electorales de González, Aznar y Zapatero, los juegos de los partidos, los terribles atentados del 11-M y mucho más".

Palabra de director es, por encima de todo, un gran homenaje al periodismo, a través de las vivencias de quien ya es el decano de los directores de grandes periódicos del mundo occidental, sumando ya más de cuarenta años como director de periódicos.

Suscríbete ya desde 13 céntimos de euro al día y recibirás como regalo de bienvenida Palabra de director, el nuevo libro de Pedro J. Ramírez. Y si ya eres suscriptor, puedes conseguir tu libro participando en el sorteo de ejemplares de la Zona Ñ.

Suscribirse a EL ESPAÑOL e Invertia es pasar a formar parte del club más exclusivo del periódico dirigido y presidido por Pedro J. Ramírez y empezar a disfrutar de las siguientes ventajas:

- Leer sin límite EL ESPAÑOL e Invertia.

- Navegar sin publicidad intrusiva.

- La Edición, ahora por tres.

- Recibir todas las mañanas EL DESPERTADOR con las noticias que marcarán el día.

- Participar en la ZONA Ñ: con regalos directos, descuentos exclusivos y muchos concursos para todos los gustos.

- Acceder a eventos profesionales tanto online como presenciales.

- Leer las revistas de Spain Media como Forbes o Tapas desde la app.

- Escribir en el Blog del Suscriptor.

- Ver noticias cerradas para el resto de lectores.

Con Palabra de director, Pedro J. Ramírez reanuda su relación con Editorial Planeta, el grupo que publicó tanto su primer libro Así se ganaron las elecciones de 1977, como dos de sus grandes best sellers de actualidad: La rosa y el capullo, aparecido en 1989 y Amarga Victoria, publicado en 1999.

Palabra de director es también la primera obra de Pedro J. Ramírez sobre la España contemporánea después de sus éxitos como historiador con El Primer Naufragio, centrado en unos meses clave de la Revolución Francesa, y La Desventura de la Libertad, dedicado al final del Trienio Liberal.

