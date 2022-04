Ayuso en Wake Up, Spain!: "España tiene que bajar impuestos para competir con otros países"

Una de las intervenciones más esperadas de esta II edición del Wake Up, Spain! que se celebra estos días en la Casa América de Madrid era la de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha podido acudir a la Casa de América por su apretada agenda, pero sí ha concedido una extensa entrevista a EL ESPAÑOL desde su despacho en Puerta del Sol. No ha decepcionado.

La presidenta madrileña ha desgranado ahí cuál es su modelo económico y de desarrollo para la región. Y lo ha hecho, como acostumbra, por contraste con el del Gobierno de España, contra el que ha cargado duramente por su gestión de la crisis económica y energética derivada, entre otras causas, por la guerra en Ucrania.

Díaz Ayuso ha reivindicado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez debería acometer "la bajada absoluta de casi todos los impuestos para que España sea competitiva con otros países": "Si no nuestras empresas buscarán otros territorios".

También ha criticado la "armonización fiscal" que prepara el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, que supondría en la práctica una subida de impuestos a la Comunidad de Madrid. "Cuando a la capital le va bien, al país también", ha recordado, y ha añadido "que si somos la primera economía de España es porque tenemos menos impuestos y menos burocracia".

Gran parte de su discurso ha ido encaminado, precisamente, a reivindicar una menor bucracia. La baronesa popular, que es partidaria de reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid (aunque la izquierda bloquea la iniciativa), ha afeado a Pedro Sánchez que su Gobierno no ha tenido "ni un sólo gesto de austeridad en estos años después de todo lo que estamos viendo".

En este sentido, no comparte el argumentario del Gobierno de España de que reducir impuestos suponga una merma en la calidad de la Educación y de la Sanidad. "No es el sueldo de los sanitarios o de los profesores, es el de sus ministros. No puede ser que tengamos 22 Ministerios. Son gastos exacerbados que no se ajustan a cómo está ahora mismo la economía". "No es el estado de bienestar, es el bienestar del Estado", ha zanjado.

Pero no sólo sobre economía ha versado la entrevista. Isabel Díaz Ayuso también ha expuesto su postura en el debate sobre si deben desaparecer ya las mascarillas en interiores: "En los lugares cerrados se puede estar sin mascarilla. Hay casos como concentraciones en un cine o en un avisón donde todavía sería recomendable utilizarlas, pero en el resto de espacios ya no sería necesario desde hace tiempo".

Tampoco ha rehuído su opinión sobre el nuevo Partido Popular que ha nacido este fin de semana en Sevilla, donde se ha celebrado el XX Congreso. De este salieron fortalecidos tanto el propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido, como Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Pero la presidenta madrileña logró salir con un compromiso de la nueva cúpula: que el congreso regional que tanto tiempo lleva reivindicando se celebre el próximo mes de mayo.

Ayuso ha admitido que desea liderar el partido en la región, como en su día hizo Esperanza Aguirre, para "renovar completamente el PP de Madrid y acercarlo a los ciudadanos con una estructura diferente, con nuevos políticos y encarar así las elecciones autonómicas de 2023". "Quiero un partido que aglutine a todas las sensabilidades de centro-derecha y centro-izquierda", ha admitido, pero con un matiz importante...

... Y es que "hay que gobernar para todos los ciudadanos bajo el criterio de quienes te han dado su confianza", teniendo en cuenta "los compromisos del programa electoral" y, sobre todo, dejando claro que "con la izquierda no tengo nada que ver": "Yo con el desastre no pacto". Isabel Díaz Ayuso en estado puro.

