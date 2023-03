Desconocimiento y trabas burocráticas, las barreras de las pymes para acceder a los fondos europeos

Han pasado dos años desde que empezamos a hablar de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Unos fondos destinados a ayudar a las empresas de nuestro país y sobre los que se ha hablado este viernes en la mesa redonda 'Aprovechar el impulso de los fondos europeos para modernizar el tejido económico español', que ha tenido lugar durante la última jornada de la tercera edición de Wake Up, Spain!

"Estamos empezando a escuchar noticias de la auditoría y control para comprobar que todo está bien hecho", ha querido remarcar Chus Escobar, responsable de Sector Público de EY, dando un mensaje positivo ante los retrasos de las ayudas que se han acumulado en este tiempo y parece que no terminan de llegar. "El plan en España se hizo bien y es la primera vez que he visto a la Administración hacer una planificación transversal, conjunta".

"Las empresas están muy perdidas sobre si son aptas para acceder a este tipo de ayudas. El 70% se sigue informando de ellas por los medios de comunicacióny más del 60% no las entiende muy bien", ha recordado Fran Estevan, CEO de WeGrant. Una compañía que ha desarrollado una plataforma con la que "intentamos combatir esa desilusión con tecnología que simula, según las inversiones, qué fondos tiene más probabilidad de conseguir colaborando con entidades financieras".

En esa búsqueda de soluciones para hacer más accesibles esos fondos a las pymes, Fernando Benito Ortiz, director de Transformación de Pymes y Fondos Next Generation de Banco Santander, ha reconocido que cuando se anunciaron los Next Generation "no nos pilló lo bien posicionados que teníamos que haber estado". "Tratamos de identificar los 'puntos de dolor de las pymes': el desconocimiento de este tipo de programas, dificultad de poder acceder a los mismos y la necesidad de acompañamiento financiero, y a partir de ahí buscar soluciones".

Por su parte, Carmen Urraca, directora de Fondos Europeos del Banco Sabadell, ha explicamos que en su firma están centrados en la "focalización y canalización" de estos fondos. A las pymes les parece todo muy complicado y al final desisten, ahí ejercemos una labor de acompañamiento, sobre todo ahora. 2023 es un año fundamental para ejecutar esos fondos y ahora es el momento de poner las necesidades encima de la mesa".



Wake Up, Spain! 2023



La tercera edición del 'Davos Español' cuenta con la presencia confirmada de decenas de presidentes y CEO de las principales empresas tecnológicas y motores de la innovación, así como algunos de los referentes internacionales más destacados del sector. También de la plana mayor de la política española y del tejido productivo nacional, así como de los agentes sociales.



Bajo el lema 'Impulsar el cambio en tiempos de incertidumbre', el énfasis está en la importancia que tiene adelantarse y tomar decisiones en momentos como el que vivimos con la guerra de Ucrania o la crisis financiera encima de la mesa. Son parte de los debates en los que se centre esta tercera edición, en la que participarán líderes políticos, del mundo innovador-tecnológico, empresariales y sociales.