Azcón (Zaragoza): "Tenemos que reflexionar sobre los cambios que necesitamos en los fondos europeos"

Los fondos europeos Next Generation EU suponen una gran oportunidad para revertir la crisis generada por la pandemia de la Covid-19 en la economía española. Sin embargo, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, advirtió durante su participación en la segunda edición de 'Wake UP, Spain!' que no se están logrando los objetivos que se habían fijado y señaló que es necesario evaluar por qué está ocurriendo esto.

"Tiene que haber un debate muy importante sobre lo que está pasando porque no estamos consiguiendo los objetivos previstos en un primer momento, que era ese efecto revulsivo a esa bajada histórica del PIB", recalcó Azcón durante una mesa redonda junto a los alcaldes de Logroño, Santander y Valladolid para debatir sobre la transformación urbana gracias a los fondos europeos.

Durante su intervención, el alcalde de Zaragoza también puso de relieve que el reparto de los fondos europeos no está siendo homogéneo. Por ejemplo, señaló que la ciudad ha corrido distinta suerte en función de si fueron asignados por el Estado o por Aragón. Así, alertó de que no hay criterios definidos sobre cómo deben asignarse a los ayuntamientos los fondos que están siendo gestionados por las comunidades autónomas.

Mesa redonda. La transformación de las ciudades gracias a los fondos europeos

Asimismo, señaló que un informe presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en la semana de 'Wake Up, Spain!' confirmaba que el Plan de Recuperación no está generando los efectos previstos. Siete décimas de la rebaja de dos puntos que hizo sobre su previsión de crecimiento de España en 2022 obedecían precisamente a un menor impacto del previsto de los fondos Next Generation EU.

Por todo ello, Azcón incidió en que es importante que se evalúe "qué está pasando con los fondos" y que reflexionemos sobe los cambios que son necesarios, así como que se tenga en cuenta que el reparto no es homogéneo y depende mucho del ministerio o de la comunidad autónoma.

Proyectos de Zaragoza

Por otro lado, el alcalde mencionó los tres grandes proyectos que está desarrollando la ciudad con la ayuda de estos fondos. El primero de ellos es "el bosque de los zaragozanos", el proyecto medioambiental "más importante" de la historia de la localidad", en el que se plantarán 1.200 hectáreas de árboles, "uno por zaragozano". "Nunca ha habido uno tan ambicioso que piense en la próxima generación y no en las próximas elecciones", recalcó.

El segundo de ellos es un "cambio total en la movilidad", ya que a partir de ahora solo se van a adquirir autobuses eléctricos. Azcón remarcó que son vehículos más confortables, menos contaminantes y más económicos para la ciudad, ya que, aunque inicialmente puedan ser más caros, a lo largo de su vida útil acabas ahorrando dinero. "Con los fondos europeos conseguiremos acelerar la implantación de la movilidad eléctrica de ciudad", agregó.

En tercer lugar, el alcalde de Zaragoza destacó la gran importancia de la rehabilitación de las viviendas, dado el "efecto multiplicador" que tiene la inversión dedicada a este fin. Además, también incidió en que esta actividad ayuda a reducir significativamente las emisiones de CO2 y mejora la calidad de vida de las familias.

Sigue los temas que te interesan