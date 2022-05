Fernández (CNMC): “Hay que establecer relaciones de largo plazo con los países suministradores de gas”

Si hay un tema que preocupa a los ciudadanos ese no es otro que el precio de la electricidad. Cierto que el de los combustibles también, pero la volatilidad que se está viviendo en el mercado eléctrico, y que ha disparado el recibo de la luz, está más que presente en todos los hogares. De ahí que Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abogase por la convergencia europea como la única salida para la actual crisis económica y energética en el viejo continente. Y lo hizo durante su participación en la II edición de 'Wake Up, Spain!', el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

"Europa debe avanzar hacia un mercado único y hacia un espacio económico sin barreras entre los estados miembro. Y no solo en energía", afirmó. De ahí que apuntase a que las medidas que están tomando en la UE en el ámbito energético debieran trasladarse a otros como el industrial o el de semiconductores.

Más en una situación bélica como la actual que se está viviendo en Europa. “Nos encontramos con una guerra que ha generado una perturbación de primera magnitud desconocida desde los años 80 en el sector energético. Este sector ha sufrido un vuelco dramático que ha culminado con decisiones en Europa que han sido muy contundentes y que van a ser transcendentales”, remarcó.

M ercados armonizados

La UE, según indicó la presidenta de la CNMC, se ha puesto como objetivo recuperar la estabilidad de los precios del gas y del petróleo. El fin no es otro que situarlos en niveles competitivos. “Pero para ello necesita unos mercados que funcionen correctamente sin cuellos de botella, sin cortes de suministro ni incertidumbres que hagan todavía más volátil el mercado. Por eso es necesario establecer relaciones de largo plazo con los países suministradores de gas”, recalcó.

De ahí que insistiese en que “los mercados eléctricos europeos no están suficientemente armonizados. La península ibérica adolece de una falta de interconexión eléctrica con Francia que impide la plena integración en el sistema eléctrico europeo. Me pregunto si no tendríamos que arrimar todos ese hombro para que las interconexiones sean una realidad”.

Cani Fernández, presidenta de la CNMC

Asimismo, puso el foco en el hecho de que los “sistemas gasistas y eléctricos deben ser integrados, coordinados y suficientemente interconectados en toda esta Europa que pretendemos sea un mercado único de la energía. Espero que los estados miembros aceptemos la pérdida de soberanía que implican estas medidas para poder afrontar las circunstancias excepcionales que estamos viviendo”.

Asimismo, y refiriéndose al caso concreto de España, indicó que la CNMC “supervisará que las medidas del Gobierno sean eficaces y que lleguen directamente a los consumidores”. Esto también se aplica al caso de los carburantes y las rebajas aprobadas por Ejecutivo, ámbito en el que “la vigilancia se puso en marcha mucho antes”. Por eso, el órgano de Competencia pondrá “su máximo empeño” en supervisar el sector de las gasolineras y los combustibles.

